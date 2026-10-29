“Es triste el espectáculo de empatar”: Gael Yeomans (FA) arremete contra el Ejecutivo por rebajas de pena en delitos sexuales

La diputada y presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat al comparar la actual polémica de los 56 beneficios carcelarios con la gestión anterior. Asimismo, acusó al Ministerio de Justicia de priorizar la “eficiencia procedimental” por sobre la protección efectiva a las víctimas.

La controversia se profundizó tras la intervención del titular de justicia en las XXIX Jornadas de Reflexión de la Corte Suprema. En dicha instancia, el ministro buscó matizar el impacto del caso asegurando que “durante el gobierno anterior también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas en que acogieron estos beneficios”.

En diálogo con Radio Infinita, Yeomans rechazó el intento de comparar responsabilidades políticas y apuntó al deber ético y normativo que le corresponde a la cartera de Justicia.

“Es que primero encuentro que es muy triste el espectáculo de empatar hechos y delitos tan crueles como estos, entonces a mí eso ya me hace ruido humanamente”, afirmó la parlamentaria.

En esa misma línea, enfatizó las diferencias procesales entre ambas administraciones, remarcando que la prioridad debe ser siempre la tutela de las personas afectadas por crímenes de alta gravedad.

“No se toma en consideración que la decisión del gobierno anterior fue otra, que fue proteger a las víctimas, a pesar de tener que ir quizás a algunos juicios, si es que la corte así lo definiera, que es lo que corresponde, y voy a insistir con este punto, uno no puede decir, y a mí de verdad que me parece de una frialdad tremenda tener que leer en un decreto filtrado, además por transparencia que han hecho los medios de comunicación, que el argumento es deficiencia procedimental en vez de buscar todos los métodos hasta el final de proteger a las víctimas”, sostuvo.

Finalmente, Yeomans sostuvo que “ese es el deber de un ministro de Justicia: proteger a las víctimas“, y descartó cualquier punto de comparación con la gestión saliente: “Lógicamente creo que no era comparable; en ningún caso se mencionaron ahí las condenas cuando fue otra la forma de funcionamiento y el procedimiento que ocurrió en esa ocasión en donde el gobierno pasado sí se la jugó, y es lo que yo hubiera esperado de este“.