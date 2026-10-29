Gobierno admite “error político y humano” por victimas en rebajas de pena, pero descarta causales para acusar a ministro de Justicia: “Cumplió con todas sus obligaciones”

El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó esta mañana la Acusación Constitucional (AC) por parte de la oposición contra el ministro de Justicia Fernando Rabat tras la polémica y descontento transversal entre los sectores políticos que generó la rebaja de condena por delitos sexuales a 56 reos.

En conversación con Radio Duna, el vocero de Gobierno blindó nuevamente al ministro frente a la ofensiva opositora y aseguró que la medida adoptada por la cartera responde al marco legal vigente. Asimismo, reconoció fallas en el manejo inicial de la contingencia, aunque descartó que el conflicto justifique la destitución del secretario de Estado.

“El presidente ha reconocido un error, no solamente político, sino que también humano, en el sentido de no haber incorporado a las víctimas en todo este tema. Y lo que sí está convencido, estamos convencidos en el gobierno (…) de que el ministro cumplió con todas sus obligaciones constitucionales, legales, administrativas; no habría causal para una acusación constitucional“.

En esa misma línea, Arenas advirtió sobre los riesgos de ceder ante las presiones parlamentarias: “Los gobiernos, y aquí hay un componente político, tampoco pueden actuar de acuerdo a amenazas o no de acusaciones constitucionales por parte del Congreso, porque si no tendríamos una especie de rotativa ministerial gigantesca“.

Afiliación oficialista

La autoridad detalló las gestiones encabezadas por La Moneda para amarrar los votos de la Unión Democrática Independiente (UDI), el Partido Republicano (Rep) y Renovación Nacional (RN) y los bloques aliados en el Senado.

“Apenas terminaba la sesión, yo hablé con los presidentes de los tres partidos, con Guillermo Ramírez, con Squella y con la senadora Balladares. Hicimos un recuento más o menos de cómo se veía el ambiente. Me dijeron, ‘está difícil, hay que hacer un trabajo mayor por parte del gobierno, de hablar con los parlamentarios‘, y es el trabajo al que estamos abocados desde hoy día. No tenemos todavía alineado todo lo nuestro, esperamos, o sí, alinearlos“, explicó.

“Tenemos varias reuniones con ellos, mostrarles los antecedentes, no puedo decir cómo va a terminar, pero al menos sí es un objetivo“, agregó.

Asimismo, reconoció que aún quedan conversaciones pendientes con la directiva de Evopoli, con quienes no han podido contactar.