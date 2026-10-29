Microsoft se suma a Latam GPT con US$ 250.000 en créditos de Azure para el modelo de IA liderado por Chile

Microsoft y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) firmaron este jueves una alianza para impulsar el desarrollo de Latam GPT, el modelo de lenguaje abierto creado en Chile para América Latina y el Caribe.

El memorando de entendimiento establece un marco de cooperación por dos años y fue suscrito por Juan Lavista Ferres, vicepresidente corporativo y científico de datos en jefe de Microsoft, y Álvaro Soto, director ejecutivo de CENIA.

En la primera fase del acuerdo, Microsoft aportará US$ 250.000 en créditos de Azure, su plataforma de servicios en la nube, que se podrán usar hasta febrero de 2027 en la infraestructura de cómputo y la operación de Latam GPT. Según el comunicado, esa capacidad en la nube es la que hoy sostiene el funcionamiento del modelo.

La alianza también incluye el apoyo del AI for Good Lab de Microsoft, que orientará el plan técnico de CENIA y participará en proyectos de investigación junto a la red de universidades y centros de investigación del organismo chileno. Además, ambas organizaciones desarrollarán casos de estudio en educación, servicios públicos y salud.

Latam GPT fue entrenado con más de 300.000 millones de tokens

Latam GPT es una iniciativa regional liderada por CENIA y presentada en febrero de 2026. El modelo se entrenó con más de 300.000 millones de tokens, las unidades de texto con las que aprenden estos sistemas, en español y portugués, y en su desarrollo participaron unas 60 instituciones de 15 países.

Sus impulsores lo plantean como respuesta a una brecha en la industria, ya que el español y el portugués representan cerca del 4% y el 2%, respectivamente, de los datos con los que se entrenan los grandes modelos de inteligencia artificial.

“El desafío para América Latina no es simplemente adoptar la inteligencia artificial, sino participar en su construcción. Un modelo abierto significa que las instituciones de toda América Latina pueden construir sobre Latam GPT, y no solo usarlo”, afirmó Soto.

Para Microsoft, la alianza extiende a Sudamérica el trabajo que ya realiza con organizaciones de Europa, África y Asia Pacífico para desarrollar IA en más idiomas, con un alcance potencial de más de 600 millones de hispanohablantes.

“Para reducirla, la IA tiene que funcionar en los idiomas que la gente realmente habla y reflejar su cultura. Por eso apoyamos a CENIA y a Latam GPT”, sostuvo Lavista Ferres, en referencia a la brecha en el uso de esta tecnología entre regiones.

Uso de inteligencia artificial alcanza al 18,8% de la población mundial en edad de trabajar

Esa brecha aparece en el Global AI Diffusion Report de Microsoft, correspondiente al segundo trimestre de 2026. Según el informe, el uso de IA alcanzó en junio al 18,8% de la población mundial en edad de trabajar, cerca de un punto más que en el primer trimestre. Sin embargo, la distancia entre regiones sigue creciendo, con un uso de 28,8% en el Norte Global y de 16,2% en el Sur Global.

En América Latina, Costa Rica lidera la adopción con 29,7%, seguida por Colombia, con 25,9%; República Dominicana, con 25,8%; y Uruguay, con 25,7%. Chile alcanza 24,0% y Argentina 23,4%, mientras que México registra 21,4%, Brasil 20,2% y Perú 17,3%.

El informe también señala que en el Sur Global la IA se usa en mayor proporción para la educación y el aprendizaje, y que modelos como Latam GPT podrían reducir los costos de acceso y facilitar su adaptación a los idiomas y necesidades locales.