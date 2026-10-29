Ministro Arrau por gasto en delincuencia: “Fuimos olvidando que el rol primario del Estado es la seguridad”

Esta jornada, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, comentó acerca del gasto que se realiza en materia de delincuencia y el aumento que ha existido en este por parte del ámbito privado, afirmando que “fuimos olvidando que el rol primario del Estado es la seguridad”.

Durante esta mañana, el secretario de Estado fue parte de un seminario de Clapes UC donde se presentó el estudio de “El costo de la delincuencia en Chile: ¿Cuánto ha cambiado entre 2013 y 2025?“.

De acuerdo con el informe, el alza del costo asociado a la delincuencia entre los años mencionados anteriormente pasó de 1,99% a 3,03% del PIB, destacando principalmente el sector privado.

Otro dato que entrega el estudio es que el gasto privado pasó del 1,21% al 2,36% del PIB, desde el 2013 al 2025, mientras que el gasto público se mantuvo estable, rodeando un 0,74%.

Tras ello, Arrau abordó el aumento en el sector privado, en cambio que “el Estado, en términos porcentuales del PIB, disminuye cerca de un 10% el costo, la inversión que hace en seguridad“.

En esa línea, el titular de Seguridad apuntó que “por supuesto que la inseguridad y el delito han ido aumentando, cosa que ya sabemos, con peaks históricos en ciertas cifras hace algunos años. Pero también fue, y ahí es donde quiero marcar el punto, también porque fuimos olvidando que el rol primario del Estado es la seguridad“.

Posteriormente, la autoridad mencionó que “fuimos transfiriendo parte de esta responsabilidad al sector privado, a los municipios, siendo que el rol primario del Estado es entregar seguridad, es un bien público. Los Estados se crean para la seguridad y la defensa, y lo vamos olvidando. Y vamos transfiriendo más responsabilidades a otros”.

“Para las personas de menos recursos, es tremendamente peor. Y por eso es muy importante el punto, de que el Estado se haga cargo en una distribución homogénea o justa”, expresó.

Finalmente, Arrau valoró el aumento del presupuesto de Carabineros, Gendarmería y Policía de Investigaciones, agregando que “lo que estamos haciendo acá es un cambio, es decir que esto es importante, un cambio radical, más 9.5%”.