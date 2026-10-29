“Atenta directamente contra mi honra.”: Rabat anuncia querella contra Bassa (FA) luego que vinculara crisis de rebajas de penas con red de pedofilia internacional

En medio de la crisis que enfrenta el Ministerio de Justicia por la rebaja de penas a condenados por agresiones sexuales a menores de edad, el titular de la cartera, Fernando Rabat, anunció una querella contra el diputado Jaime Bassa (FA).

Esto, a raíz de las palabras del parlamentario de oposicón, quien aseguró que “esta es la forma en la que operan los amigos de Paul Schäfer, los amigos de Epstein, los amigos de Milei. Esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”.

En relación a sus dichos, el ministro Rabat aseguró que “hay límites que no se pueden cruzar. Las graves acusaciones que se han formulado en mi contra son inaceptables y atentan directamente contra mi honra”.

Finalmente, puntualizó que “por ello, he encargado la preparación de una querella criminal”.

Hay límites que no se pueden cruzar. Las graves acusaciones que se han formulado en mi contra son inaceptables y atentan directamente contra mi honra. Por ello, he encargado la preparación de una querella criminal. https://t.co/N1c4mJxhPK — Fernando Rabat (@MinistroRabat) October 29, 2026

Por su parte, el diputado Bassa señaló que “lamento que el ministro intente evadir su responsabilidad frente a la ciudadanía al desviar la atención con un anuncio de querella”.

“Concéntrese en reparar el daño que le ha causado a decenas de familias y a toda la sociedad al permitir la liberación de condenados por delitos de abuso sexual contra niños”, añadió.