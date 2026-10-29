¿Qué hacer en Halloween 2026? Panoramas gratuitos, fiestas y conciertos para este 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre, Halloween volverá a tomarse distintos puntos del país con una cartelera que va bastante más allá de las tradicionales fiestas de disfraces.

Conciertos inspirados en películas de Tim Burton, recorridos nocturnos, ferias gratuitas, actividades científicas, una carrera por el cerro San Cristóbal y hasta un desafío para filmar una película de terror en 48 horas forman parte de las alternativas disponibles.

La programación incluye opciones para niños y familias durante el día, además de conciertos y celebraciones que se extenderán hasta la madrugada.

Para quienes prefieran quedarse en casa, las plataformas de streaming también prepararon estrenos y colecciones especiales de terror para el fin de semana.

Estos son algunos de los panoramas disponibles para celebrar Halloween este sábado 31 de octubre.

Un Día de Muertos entre talleres, música y recorridos en el Cementerio General

El Cementerio General realizará la segunda edición de su Día de Muertos Intercultural, una extensa jornada que combinará patrimonio, música, talleres, disfraces y distintas tradiciones asociadas al recuerdo de quienes han fallecido.

La programación comenzará durante la mañana con una feria y actividades como confección de flores de cempasúchil, máscaras de Catrinas, origami y recorridos patrimoniales.

A las 16:00 horas partirá una comparsa desde avenida Recoleta hacia el sector de La Paz y, una hora después, se realizará un concurso de disfraces. Durante la tarde y noche habrá además música y presentaciones de danza, con un cierre previsto cerca de la medianoche.

La programación general es gratuita. En paralelo, el recinto tendrá recorridos patrimoniales nocturnos especiales de Halloween, con entradas pagadas y cupos limitados.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Horario: Desde las 10:00 horas; cierre previsto cerca de la medianoche.

Lugar: Cementerio General, sector Acceso La Paz y Plaza La Paz, Recoleta.

Entrada: Actividades generales gratuitas. Los recorridos nocturnos especiales tienen un valor de $9.000.

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Halloween Medieval transforma Plaza Ñuñoa

Caballeros, criaturas fantásticas y disfraces reemplazarán por un fin de semana parte de la postal habitual de Plaza Ñuñoa. Halloween Medieval se realizará durante tres jornadas y tendrá su fecha central este sábado 31.

La propuesta incluye ambientación medieval, música en vivo, concursos de disfraces, puestos temáticos, emprendedores y actividades para distintas edades. Se trata, además, de una de las alternativas gratuitas para quienes busquen un panorama familiar al aire libre.

Fecha: Viernes 30 y sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Horario del sábado: 12:00 a 21:00 horas.

Lugar: Plaza Ñuñoa Norte, Ñuñoa.

Entrada: Liberada.

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Drakon Fest: Dragones, brujas y vampiros en el Parque de la Familia

La fantasía oscura tendrá su propio espacio con la tercera edición de Drakon Fest, que este año estará dedicada a dragones, brujas y vampiros.

Durante tres jornadas, el Parque de la Familia recibirá espectáculos en vivo, personajes caracterizados, música, puestos de artesanía, gastronomía y concursos de cosplay. La actividad está planteada para públicos de distintas edades y no requiere comprar entrada.

Fecha: 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

Lugar: Parque de la Familia, Costanera Sur 3201, Quinta Normal.

Entrada: Liberada.

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Potterfest celebra Halloween en Hogwarts

Quienes prefieran las varitas a los cuchillos de película de terror tendrán otra alternativa gratuita. Potterfest Chile llegará al Parque El Llano con una edición especial de Halloween ambientada en el universo de Hogwarts.

La jornada contempla espacios de experiencias, duelos de magia, trivias, concursos de cosplay, tatuajes temporales y una feria de tiendas temáticas. La convocatoria está abierta a fanáticos de distintas edades y los disfraces forman parte central de la celebración.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Horario: 12:00 a 19:00 horas.

Lugar: Parque El Llano, San Miguel.

Entrada: Liberada.

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Ciencia y disfraces en el MIM

Halloween también tendrá espacio para experimentos.

El Museo Interactivo Mirador cerrará este sábado su tercera Semana de las Ciencias Tenebrosas, iniciativa que busca explicar científicamente fenómenos y misterios habitualmente asociados al miedo.

Para la jornada del 31, el museo tendrá dos promociones.

Los primeros 200 niños y niñas de entre 2 y 12 años que lleguen con disfraz completo entre las 10:00 y las 12:30 horas tendrán un 50% de descuento en su entrada.

Durante la tarde, el mismo beneficio se aplicará a jóvenes de entre 13 y 18 años que presenten su cédula de identidad entre las 14:30 y las 16:30 horas.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Lugar: Museo Interactivo Mirador, avenida Punta Arenas 6711, La Granja.

Beneficio: 50% de descuento bajo las condiciones y horarios establecidos para niños y jóvenes.

Venta: Presencial en la boletería del museo.

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Viajes gratis para niños disfrazados en el Teleférico y Funicular

Subir al cerro San Cristóbal vestido de vampiro, bruja o fantasma tendrá premio. Teleférico Santiago y Funicular Santiago permitirán viajar gratuitamente a niños y niñas disfrazados durante el fin de semana de Halloween.

La promoción funciona con la compra presencial de un ticket Vive el Parque por parte de un adulto y permite acceder a viajes en el Teleférico, Funicular y buses panorámicos. El beneficio contempla un máximo de dos niños por cada adulto con entrada y estará disponible tanto el sábado como el domingo.

Fecha: Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Horario: 10:00 a 19:00 horas.

Lugar: Cerro San Cristóbal, Parque Metropolitano de Santiago.

Beneficio: Niños disfrazados acceden gratuitamente bajo las condiciones de la promoción.

Venta: Ticket Vive el Parque en boleterías de Teleférico o Funicular.

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Halloween entre planetas y dinosaurios en Planetario USACH

El Planetario USACH llevará Halloween hacia el espacio con películas inmersivas, disfraces y una feria cultural. Quienes lleguen caracterizados este sábado podrán obtener un 20% de descuento en la compra presencial de entradas para las funciones programadas entre las 11:00 y las 16:00 horas.

La cartelera contempla Bot y Lu: Misión H2O a las 11:00; Dinosaurios: una aventura de otra era a las 12:00 y 16:00; 3,2,1 Despegue! a las 13:00; y Sistema Solar con ojos del siglo XXI a las 15:00.

A ello se sumará la Feria INDII2, que se desarrollará durante la jornada con ilustradores y emprendimientos, además de actividades como una fiesta de disfraces de temática espacial, pasarela de cosplay y zona de juegos.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Películas con descuento: Entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Feria INDII2: 11:00 a 17:30 horas.

Lugar: Planetario USACH, Alameda 3349, Estación Central.

Beneficio: 20% de descuento en boletería presencial para quienes asistan disfrazados a las funciones señaladas.

Estacionamiento: Gratuito al interior del recinto.

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Halloween con Snoopy y mascotas en Factoría Franklin

Para quienes buscan una alternativa más tranquila, gratuita y apta para ir con mascotas, Factoría Franklin recibirá durante el sábado y domingo Santa Calabaza, una exposición de Halloween organizada junto a Comunidad Snoopy Chile y Coin Store.

El encuentro está inspirado en el universo de Snoopy y tendrá actividades asociadas a la celebración durante ambas jornadas. El espacio es pet friendly, no requiere inscripción previa y la entrada es gratuita.

Fecha: Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Horario: 10:00 a 19:00 horas.

Lugar: Factoría Franklin, Franklin 741, Santiago.

Entrada: Liberada.

Modalidad: Pet friendly.

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Una carrera nocturna de Halloween por el cerro San Cristóbal

También se puede pasar Halloween corriendo. The Last Run realizará su primera edición en el Parque Metropolitano con dos circuitos nocturnos, de 6 y 9 kilómetros, por caminos del cerro San Cristóbal.

La actividad comenzará a las 19:00 horas y contempla un máximo de 2.000 participantes.

Los corredores pueden asistir caracterizados y la organización establece el uso de linterna frontal para enfrentar el recorrido nocturno.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Horario: Desde las 19:00 horas.

Lugar: Parque Metropolitano de Santiago.

Distancias: 6K y 9K.

Entrada: $18.900, según la información publicada para el evento.

Inscripciones: A través de Eventrid.

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Música de Tim Burton y Coraline con 22 intérpretes en CEINA

Halloween también puede celebrarse sentado frente a una orquesta. Kokorone Music presentará Esto es Halloween Vol. II, un concierto dedicado a las bandas sonoras de El extraño mundo de Jack, Coraline y la puerta secreta y El cadáver de la novia.

El espectáculo reunirá a 22 músicos y cantantes para interpretar piezas de las tres películas, acompañados por narración y una propuesta audiovisual. El programa incluye composiciones como This Is Halloween, Sally’s Song, Victor’s Piano Solo, Remains of the Day y distintas piezas de la música de Coraline.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Horario: 20:00 horas.

Lugar: Centro Cultural CEINA, Arturo Prat 33, Santiago.

Entradas: Disponibles a través de los canales de venta asociados a CEINA.

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Prófugos lleva a Soda Stereo y Cerati a Halloween

Para quienes quieran música sin necesariamente entrar en el repertorio clásico del terror, Prófugos regresará a Gran Arena Monticello con Soda o Travesura, un concierto dedicado a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Encabezada por Felipe Reyes, la banda prepara 90 minutos de música en vivo en la que será su decimotercera presentación en el recinto. El espectáculo está anunciado para todas las edades, aunque toda persona mayor de 2 años necesita entrada para ingresar.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Horario: 20:00 horas.

Lugar: Gran Arena Monticello, Panamericana Sur km 57, San Francisco de Mostazal, Región de O’Higgins.

Duración: Aproximadamente 90 minutos.

Entradas: A través de Ticketmaster.

Estacionamiento: Gratuito.

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Open Blondie vuelve al Club Hípico con siete pistas

Para quienes quieran extender Halloween hasta la noche, Open Blondie tendrá una nueva edición en el Club Hípico de Santiago, con siete pistas de baile y cinco presentaciones en vivo.

Pánico abrirá los conciertos del escenario 400 Metros del Infierno a las 20:00 horas, seguido por la banda española Putilatex a las 21:30 y Supernova a las 22:45. En el escenario Bosque de los Condenados se presentarán Jesus Complex a las 21:00 y el grupo ruso Ploho a las 22:15.

La fiesta tendrá además maquillaje profesional pagado, guardarropía, food trucks y estacionamientos que deben adquirirse anticipadamente.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Apertura de puertas: 19:00 horas.

Lugar: Club Hípico de Santiago, avenida Blanco Encalada 2540, Santiago.

Edad: Evento para mayores de 19 años.

Entradas: Venta general desde $25.000; en puerta, $30.000, sujeto a disponibilidad.

Estacionamiento: $6.000 y venta anticipada.

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Una fiesta de Halloween dentro de un palacio en Pirque

Una alternativa bastante distinta llevará Halloween hasta Las Majadas de Pirque.

El palacio construido a comienzos del siglo XX abrirá sus espacios para una celebración nocturna que comienza con un recorrido por el recinto y continúa con música y baile.

La programación contempla un tour nocturno, una fiesta en el Palacio con la DJ Paula Achurra, barra y bocados. También existe una modalidad con alojamiento que suma otros servicios durante la estadía.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Horario: Desde las 20:00 horas.

Lugar: Las Majadas de Pirque, José Julio Nieto s/n, Pirque.

Entradas: Alternativas informadas desde $110.000, según modalidad.

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Concursos y juegos para niños en Happyland

Happyland cerrará este sábado su programación HappyHalloween, orientada principalmente a familias y niños.

Durante el 31 de octubre, quienes visiten sus parques disfrazados podrán participar en concursos con premios como peluches y cargas para utilizar en los juegos. Además, hasta ese mismo día estará disponible una promoción que permite cargar $19.000 y recibir 19 tokens de regalo.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Lugar: Parques Happyland adheridos a la promoción.

Actividad: Concursos para visitantes disfrazados y promoción especial de recarga.

Promoción: Carga de $19.000 más 19 tokens de regalo, disponible hasta el 31 de octubre.

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El último día para encontrar un disfraz salido del Teatro Municipal

No es exactamente una fiesta, pero puede resolver una emergencia de último minuto con bastante más historia que una capa comprada a la rápida. Este sábado concluirá la segunda Venta de Vestuario 2026 del Teatro Municipal de Santiago.

El público puede encontrar trajes de época y fantasía, sombreros, tocados y otros elementos que han formado parte de producciones de ópera y ballet como La traviata, Romeo y Julieta, Giselle, La Cenicienta, Cascanueces y María Antonieta. También participa el Centro de Documentación de las Artes Escénicas con programas, fotografías, vinilos y otros objetos.

La organización recomienda pagar con tarjeta y llevar una bolsa para las compras. No se realizan reservas, cambios ni devoluciones.

Último día: Sábado 31 de octubre.

Horario: 10:00 a 16:30 horas.

Lugar: Sala La Capilla del Teatro Municipal de Santiago.

Ingreso: Por calle Tenderini.

Precios: Piezas disponibles desde $3.000.

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Filmar una película de terror en 48 horas

Para cineastas, estudiantes y equipos audiovisuales, Halloween también puede convertirse en una carrera contra el reloj.

El 48 Hour Film Horror Project realizará por primera vez en Santiago una edición especial dedicada al género.

Los equipos recibirán un subgénero de terror y elementos obligatorios, como un personaje, un objeto y una línea de diálogo, para luego escribir, grabar y editar un cortometraje durante el fin de semana.

El desafío comienza el viernes 30 y las películas deben ser entregadas durante el domingo 1 de noviembre.

Las producciones terminadas tendrán posteriormente una exhibición en Cinépolis Plaza Egaña.

El equipo ganador avanzará a Filmapalooza 2027 y podrá optar a una instancia vinculada al Short Film Corner del Festival de Cannes.

Competencia: Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Kickoff: Viernes 30, desde las 18:00 horas.

Lugar de inicio: Cementerio General, avenida Profesor Zañartu 951, Recoleta.

Inscripción de equipos: $120.000.

Exhibición de cortometrajes: Desde el 4 de noviembre en Cinépolis Plaza Egaña.

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Fiestas y concursos de disfraces también llegan a regiones

Halloween también tendrá celebraciones en distintas regiones del país.

Dreams prepara fiestas, música y concursos de disfraces en Iquique, Puerto Varas, Valdivia y Punta Arenas, mientras que Monticello tendrá actividades especiales en San Francisco de Mostazal.

En Punta Arenas, Dreams celebrará HalloDreams en Lucky7, con una fiesta, DJ en vivo y un concurso de disfraces.

Los premios anunciados para la competencia llegan hasta los $600.000, considerando dinero en efectivo y premios promocionales.

Más al norte, Puerto Varas tendrá durante la noche del sábado un concurso de disfraces en el casino, con premios en efectivo y promocionales.

Las inscripciones para participar estarán abiertas entre las 21:00 y las 23:00 horas.

La programación de Halloween del recinto comienza un día antes, el viernes 30, con un after office que incluirá karaoke y otras actividades.

En Valdivia, la celebración se trasladará a Sky Bar, donde habrá una fiesta desde las 23:00 horas del sábado hasta las 05:00 del domingo 1 de noviembre.

Iquique tendrá, en tanto, una fiesta con DJ, animación y concurso de disfraces en el espacio cultural de Dreams.

La actividad tendrá capacidad para 400 personas y su acceso estará incluido con la entrada al casino.

Para participar será necesario estar inscrito en Dreams Club y retirar previamente los tickets en sus puntos de autoconsulta.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Ciudades: Puerto Varas, Valdivia e Iquique.

Actividades: Fiestas, DJ y concursos de disfraces.

Condiciones de ingreso: Varían según cada recinto.

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Premios de hasta $250 mil por los mejores disfraces en Monticello

Monticello sumará otras dos celebraciones durante la noche.

En Bar Lucky Seven habrá un concurso que premiará creatividad y caracterización: el primer lugar recibirá $250.000 en efectivo y otros $250.000 en premios promocionales; el segundo, $150.000 de cada tipo; y el tercero, $100.000 de cada uno.

Para competir hay que ser mayor de 18 años y respetar las medidas de seguridad del recinto.

No estarán permitidos elementos metálicos, réplicas de armas ni objetos similares, mientras que las máscaras deberán retirarse cuando el personal solicite comprobar la identidad.

Desde las 22:30 horas, Black Bar tendrá además Kasuween Halloween Edition, fiesta para mayores de 25 años cuyo concurso de disfraces entregará como premio una experiencia para dos personas con alojamiento, cena y acceso a un espectáculo de Gran Arena Monticello.

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Lugar: Monticello, San Francisco de Mostazal.

Kasuween: Desde las 22:30 horas, mayores de 25 años.

Entradas para Kasuween: A través de Ticketmaster.

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Para quedarse en casa: terror y estrenos en streaming

Celebrar Halloween tampoco obliga a salir. HBO Max, Netflix, Prime Video, Disney+ y Paramount+ llegan al último fin de semana de octubre con estrenos recientes, nuevas temporadas y catálogos donde conviven el terror sobrenatural, los asesinos seriales, la ciencia ficción y algunos clásicos del género.

En HBO Max, la selección incluye El Conjuro 4: Últimos Ritos, con Vera Farmiga y Patrick Wilson nuevamente como Lorraine y Ed Warren; Destino final: Lazos de sangre; La hora de la desaparición, dirigida por Zach Cregger; y La posesión de la momia, escrita y dirigida por Lee Cronin. También está disponible la serie IT: Bienvenidos a Derry, además de clásicos como El exorcista y El resplandor.

Netflix también tiene una amplia oferta para armar una maratón. Entre los títulos disponibles en su catálogo chileno aparecen Pecadores, La sustancia, Halloween, Halloween Kills: La noche aún no termina, Ouija: El origen del mal, Frankenstein, De noche con el diablo y Guerra Mundial Z. A ellos se suma Dead-End Job, serie surcoreana de misterio, fantasía y terror protagonizada por Lee Jae-wook, Ko Min-si, Kim Min-ha y Lee Hee-jun, cuyo estreno está programado para el viernes 30 de octubre.

Prime Video, en tanto, estrenó durante octubre Carrie, la primera adaptación televisiva de la novela de Stephen King. Desarrollada por Mike Flanagan, la serie vuelve sobre la historia de la adolescente que comienza a descubrir sus poderes telequinéticos mientras enfrenta el acoso de sus compañeros. La primera temporada tiene ocho episodios y ya se encuentra disponible en Chile. Para quienes prefieran zombis, el 30 de octubre llega además Apocalypse Z: New World, continuación de Apocalypse Z: The Beginning of the End, nuevamente dirigida por Carles Torrens.

En Disney+, Halloween se celebra bajo el sello Huluween. Entre sus títulos se encuentra la temporada 13 de American Horror Story, cuyo episodio final se estrena en Chile el 30 de octubre, además de Boda sangrienta 2, Psycho Killer: Asesino serial, Alien: Earth y Depredador: Tierras salvajes. Para una maratón familiar, el catálogo ofrece desde El extraño mundo de Jack hasta los tradicionales especiales de Halloween de Los Simpson y producciones temáticas de Disney.

Paramount+ tendrá, por su parte, una novedad especialmente programada para este fin de semana. La segunda temporada de Dexter: Resurrección debuta el viernes 30 de octubre, con Michael C. Hall nuevamente como Dexter Morgan. El estreno coincide además con el año en que la franquicia cumple dos décadas desde el debut de la serie original.

Fecha: Disponibles durante el fin de semana de Halloween.

Dónde: HBO Max, Netflix, Prime Video, Disney+ y Paramount+, según cada título.

Acceso: Requiere la suscripción correspondiente a cada plataforma.