Diputado Romero (Rep) rechaza acusación contra Rabat y advierte: “Desde nuestro sector no puede haber ningún voto en contra”

Una serie de críticas y cuestionamientos transversales generó en la oposición y en el oficialismo la rebaja de 56 condenas a reos por delitos sexuales, que llevó a la oposición a presentar una Acusación Constitucional (AC) al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Frente a este escenario, La Moneda y las bancadas del oficialismo han desplegado intensas gestiones para blindar al secretario de Estado y asegurar los votos necesarios en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado del Partido Republicano (Rep) y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero, abordó la viabilidad de la AC y respaldó la gestión del titular de la cartera.

“Yo debo decir que en su minuto me parecía razonable incluso decir que el ministro se fuera, que aquí no voy a seguir este tema, podría plantearlo de esa manera”, comenzó el parlamentario.

“Lo más fácil es decir que el ministro se vaya, ponemos otro ministro y agarramos todas estas solicitudes, las mandamos a la Corte, la Corte ordena al Ministerio de Justicia que las firme y listo, se solucionó el problema. Todos los abusadores sexuales se van a la calle igual. Y el Presidente dijo ‘no, ese no es el camino, el camino es que si aquí hubo un error y hubo un error del Estado, y puede ser de los ministros, el que usted quiera, acá se tiene que corregir'”.

Consultado por las consecuencias de la acción, a su juicio, afirmó que “la izquierda en general presenta acusaciones constitucionales sin fundamento, especialmente cuando hay ministros que hacen el trabajo como corresponde desde el punto de vista de sus atribuciones. El ministro cumplió la ley, la Constitución, eso es lo que hizo. Desde el punto de vista de la Constitución y la ley, no se equivocó“.

Romero reconoció que la contingencia genera un complejo costo político para el sector, pero descartó que los errores de la gestión constituyan un delito constitucional.

“Nadie ha dicho que no hay error, pero si lo que estamos diciendo es que ese error quepa en alguna de las causales de acusación constitucional, yo creo que no. Una cosa distinta es que uno pueda tener un reparo desde el punto de vista político, de la pertinencia, de la sagacidad o incluso la empatía, pero eso no está dentro de las causales”, enfatizó.

Al respecto de la coalición del oficialismo frente a la AC afirmó que “yo estoy convencido de que si el sector considera que este es su gobierno y va a poner en el cerrador al presidente de la República, desde nuestro sector no puede haber ningún voto en contra, ni uno. Todos tenemos que apoyar a nuestro Presidente”.

“Yo parto de la base de que va a ser así, no me quiero ni siquiera poner en la eventualidad de que esto no vaya a ser de esa manera”, concluyó.