Poduje confirma que el subsidio para la clase media parte en noviembre: “Les pedimos que se muevan rápido, son 2.500 cupos este año”

El subsidio habitacional para viviendas de hasta 4.000 UF, orientado a familias de clase media, comenzará a operar en noviembre con 2.500 cupos para este año, según informó este jueves el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, luego de que la Contraloría tomara razón del decreto que lo crea.

El beneficio corresponde al tramo 4 del subsidio DS1, que el presidente José Antonio Kast anunció en junio durante su primera Cuenta Pública. Con este cambio, el valor máximo de las viviendas que pueden comprarse con apoyo estatal sube a 4.000 UF y a 4.500 UF en zonas extremas.

“El sueño de la casa propia sigue siendo el principal sueño de los chilenos, pero hoy día ese sueño está amenazado, particularmente a las clases medias”, afirmó Poduje en una vocería tras el Comité Económico de ministros.

¿Cómo funciona el nuevo subsidio habitacional?

El ministro explicó el funcionamiento del subsidio con un ejemplo. Una persona que hoy paga $670.000 de arriendo y logra juntar un ahorro de $8 millones recibirá un aporte del Estado de $16 millones, con lo que podrá comprar una vivienda de hasta $160 millones, según sus cifras.

Los requisitos establecen un ahorro mínimo de 200 UF y un subsidio de 400 UF. El beneficio aplica tanto a viviendas nuevas como usadas.

Según Poduje, la medida apunta a familias que pagan arriendos de entre $600.000 y $800.000 y que no califican para los programas habitacionales tradicionales ni para un crédito hipotecario: “Muchos jóvenes, profesionales, mujeres, hombres, muchas familias. Y siempre nos dicen, yo soy muy rico para el Estado y muy pobre para los bancos”.

Viviendas disponibles para la clase media aumentarían de 10% a 70%

El ministro aseguró que el nuevo tope permitirá que la oferta de viviendas disponibles para la clase media pase de 10% a 70%. En el caso de la Región Metropolitana, explicó que las familias que antes solo podían optar a viviendas en parte de la comuna de Santiago o en Renca podrán buscar en comunas como La Florida, Macul y Maipú.

Poduje destacó que el subsidio se puede combinar con el Fondo de Garantía Especial (Fogaes), un mecanismo de garantía estatal que permite reducir el pie exigido por los bancos y el monto del dividendo.

El ministro también aclaró que quienes ya postularon al tramo de menor valor podrán cambiarse al nuevo subsidio: “Ya esto ha generado mucho interés, incluso gente que estaba postulando los tramos más bajos, para 2.000 UF, me dice: ‘Oiga, ¿yo me puedo cambiar de 4.000?’ Por supuesto que sí puede”.

Para este año habrá 2.500 cupos, y a partir de noviembre las inmobiliarias podrán ofrecer viviendas bajo este tramo: “A ustedes les pedimos que se muevan rápido, son 2.500 cupos este año”, dijo Poduje, quien adelantó que en 2027 el número de cupos aumentará considerablemente.