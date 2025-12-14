Segunda vuelta presidencial: Ministerio del Trabajo recuerda que empleados tienen al menos 3 horas para ejercer su voto

Los empleadores que no cumplan con la normativa se exponen a multas.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, recordó los derechos de los trabajadores durante esta jornada de segunda vuelta presidencial.

En detalle, si un trabajador debe acudir a laborar durante este domingo 14 de diciembre, su empleador debe garantizar que tenga al menos tres horas para poder ejercer su derecho a sufragio.

En caso de no cumplir con la normativa, el empleador se expone a multas “que pueden llegar hasta las 60 UTM por trabajador, es decir, un poco más de $4 millones”.

“Hay personas que por distintas razones el día de hoy les va a tocar trabajar y en ese marco recordar que estas personas tienen el derecho a ir a votar y los empleadores la obligación de garantizar este derecho, a través de un tiempo mínimo de votación que es de 3 horas para el cual la persona puede salir de su lugar de trabajo y volver”, señaló la autoridad.

🚨🗳️ ¡Hoy, 14 de diciembre, se realiza la Segunda Vuelta Presidencial y el voto es OBLIGATORIO!

¿Te toca trabajar este domingo? 👀 Atención, estos son tus derechos laborales: 🗳️ Si trabajas hoy, tu empleador debe darte al menos 3 horas para ir a votar o excusarte. 👉 No pueden…

Dicho tiempo no puede ser descontado del sueldo ni tampoco se debe compensar.

“Si la persona por alguna razón demora más de tres horas, eso también está contemplado dentro de este derecho que tienen las personas de poder venir a votar”, añadió Boccardo.

De esa manera, recordó que al ser feriado legal y obligatorio, el comercio no está operativo en su totalidad.

Los malls, strip center y establecimientos que estén bajo la misma razón social deben estar cerrados y no pueden obligar a los empleados a acudir a sus trabajos.

El secretario de Estado comentó que estarán fiscalizando en terreno junto a la Dirección del Trabajo e hizo un llamado a los empleadores a que no abran.