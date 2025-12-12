Segunda vuelta presidencial: ¿Cómo funcionará el comercio este domingo 14 de diciembre?

La Dirección del Trabajo entregó detalles sobre el funcionamiento de malls, supermercados y strip center durante la jornada electoral.

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta, donde la ciudadanía decidirá quién será el próximo presidente o presidenta de Chile por los siguientes cuatro años.

Debido a ello, cabe preguntarse cómo funcionará el comercio durante la jornada, teniendo en cuenta que quedan solo dos fines de semana antes de Navidad, y muchos aprovechan sábado y domingo para realizar sus compras de fin de año.

¿Cómo funcionará el comercio este 14 de diciembre?

De acuerdo a lo informado por la Dirección del Trabajo, este domingo 14 de diciembre corresponde a un feriado legal y obligatorio para los trabajadores de malls, centros comerciales y strip center administrados bajo la misma razón social.

“Todo el resto del comercio -incluyendo supermercados, grandes tiendas y otros locales no regidos por la situación legal ya descrita- podrá funcionar este domingo“, comunicó la institución.

Los “trabajadores y trabajadoras del comercio que laboran en malls como estos, en centros comerciales administrados bajo una única razón social, ese centro comercial, ese strip center, debe estar cerrado. Es un feriado obligatorio que parte a las 21:00 de la noche del día anterior y termina a lo menos a las 06:00 del día siguiente de estas elecciones”, dijo el director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez.

Las multas por no otorgar el feriado legal y no permitir al trabajador/a ausentarse para emitir su voto van desde las 3 hasta las 60 UTM, es decir, entre $208.626 y $4.172.520. Esto dependiendo si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.

Santibáñez también recalcó que la votación presidencial es de carácter obligatorio y que “la ley establece un permiso de tres horas a lo menos, que debe ser otorgado por los empleadores”.

“Aquellos trabajadores y trabajadoras que han sido designados vocales de mesa tienen el permiso para ausentarse con goce de remuneraciones dentro de todo el tiempo que requiera la labor de vocal de mesa”, agregó.