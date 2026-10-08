SEC reporta más de 4.000 hogares sin luz en la Región Metropolitana tras paso del sistema frontal

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que hay más de 4.000 clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana a causa del sistema frontal.

De acuerdo con el reporte de la entidad fiscalizadora emitido a las 21:00 horas, en total 4.604 clientes están sin luz en la capital. De ellos, la mayoría se concentra en la comuna de Ñuñoa.

En detalle, hay 1.643 clientes sin suministro eléctrico en Ñuñoa, 687 en Santiago, 382 en Pedro Aguirre Cerda y 268 en la comuna de Puente Alto.

Al respecto, la ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que ya se encuentran desplegadas cuadrillas y equipos para reponer el servicio en las zonas afectadas.

Asimismo, informó que se están desplazando equipos de apoyo en caso de que exista otro corte mayor que “requiera la reposición de manera transitoria”, dado que aún se esperan precipitaciones para lo que resta de la jornada.