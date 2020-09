El líder de Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, amenazó con iniciar una huelga de hambre si es que no se acoge su apelación, luego de que la justicia decretara la prohibición tanto para él como para Roberto Belmar de participar en cualquier tipo de marcha o reunión pública.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago había decretado en agosto pasado arraigo nacional, prohibición de aproximarse a las víctimas y arresto domiciliario nocturno para ambos imputados, esto por lesiones y amenazas en las manifestaciones en rechazo al proceso constituyente.

Es en este marco que el mismo tribunal definió el jueves la medida cautelar en contra de Izquierdo, rechazando la petición de la Fiscalía Oriente de someterlo a prisión preventiva.

Debido a esto, el líder de Capitalismo Revolucionario escribió en su cuenta de Twitter que “si la Corte de Apelaciones no acoge nuestra apelación, me iré a huelga de hambre hasta que se me permita asistir a la misa dominical”.

Si la corte de apelaciones no acoge nuestra apelación me iré a huelga de hambre hasta que se me permita asistir a la misa dominical. — Sebastián Izquierdo (@elcapitalchile) September 10, 2020

El mismo Izquierdo publicó un video tras la resolución de la justicia, señalando que “la medida cautelar que se impuso anteriormente de arresto domiciliario nocturno, ha sido instrumentalizada por el fiscal para una persecución policial”.

“Los carabineros vienen todas las noches entre la una y las tres de la mañana a despertarme a mí y a las personas con las que vivo por órdenes del fiscal, expresado abiertamente por los carabineros que vienen a hacer cumplir esa medida cautelar”, agregó.

“La decisión de la medida cautelar puesta por la jueza de garantía no solamente atenta contra mis derechos fundamentales, sino que se convierte en otro instrumento por el cual carabineros enviados por el fiscal van a poder seguir realizando un acoso policial exhaustivo en mi contra”, indicó.