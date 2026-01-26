SEA suspende evaluación ambiental de proyecto de tierras raras en Penco tras incendios forestales en Biobío

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no descarta futuras modificaciones en el listado.

En medio de la emergencia por incendios forestales en la Región del Biobío, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) informó que suspenderá la evaluación ambiental de seis proyectos durante dos semanas.

El “Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras”, ubicado en las comunas de Penco y Concepción, figura en el listado entregado por el SEA.

La iniciativa, liderada por Aclara Resources y valorada en 130 millones de dólares, busca construir una faena minera y una planta para procesar arcillas con presencia de tierras raras en Penco.

El millonario proyecto ha generado debate en redes sociales, luego de que la Corporación Parque para Penco advirtiera que se están quemando áreas donde está contemplado que, en el futuro, se instale la minera de tierras raras.

A través de Instagram, la organización hizo un llamado a las autoridades a investigar la intencionalidad de los incendios en la zona y a identificar a los responsables.

Revisa el listado de proyectos con suspensión de evaluación

Hasta ahora, seis proyectos ubicados en la Región del Biobío se encuentran paralizados temporalmente por orden del SEA. De ellos, cinco están a cargo del SEA Biobío y uno de la Dirección Ejecutiva:

Regularización y Urbanización del Parque Logístico y Empresarial del Biobío.

Modificación de Cauce Estero Landa – Parque Sendero Concepción.

Parque Eólico Coyanco.

Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras.

Parque Fotovoltaico Neutrón.

Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Los Tulipanes.

La organización agregó que, una vez finalizado el período de suspensión, se retomará la evaluación ambiental y las actividades con participación ciudadana para analizar el desarrollo de los proyectos.

Además, el SEA advirtió que el listado podría sufrir modificaciones, dependiendo de la evaluación de los incendios forestales en las zonas afectadas del sur del país.