Metro activa programa lluvia: Trenes circulan con velocidad reducida en dos líneas del sistema

Metro de Santiago activó durante la mañana de este miércoles su programa lluvia en dos líneas de la red, debido a las precipitaciones registradas en la Región Metropolitana.

La medida implica que los trenes circulen con velocidad reducida en algunos tramos, por lo que los pasajeros podrían enfrentar mayores tiempos de traslado.

Según informó la empresa a las 06:34 horas, el procedimiento se aplica en Línea 4 y Línea 5.

Metro activa programa lluvia en Línea 4 y Línea 5

“A esta hora en L4 y L5 se establece programa lluvia, los trenes estarán operando con velocidad reducida”, comunicó Metro a través de sus canales oficiales.

El plan busca resguardar la seguridad operacional del servicio mientras se desarrollan las lluvias en distintos puntos de Santiago.

Hasta el momento, Metro no ha informado cierres de estaciones ni suspensión del servicio en las líneas mencionadas.

Ante esta condición operacional, la recomendación para los usuarios es planificar los viajes con anticipación y considerar más tiempo de desplazamiento.

También se sugiere revisar el estado de la red antes de salir, especialmente durante la hora punta y mientras se mantengan las precipitaciones en la capital.

El despliegue del programa se da en medio del sistema frontal que afecta a la zona central y que ha dejado lluvias en distintos sectores de la Región Metropolitana.