Investigan muerte de lactante de un mes que ingresó sin vida a hospital de Diego de Almagro

La Fiscalía de Atacama inició una investigación para esclarecer la muerte de un lactante de un mes de vida en la comuna de Diego de Almagro.

De acuerdo con los antecedentes preliminares consignados por 24 Horas, el menor fue trasladado durante la jornada del domingo hasta el Hospital Comunitario de Diego de Almagro, donde ingresó sin signos vitales.

Tras conocer el hecho, el Ministerio Público instruyó diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de establecer las circunstancias del deceso.

El fiscal Ariel Guzmán explicó que fue informado del caso por el recinto asistencial durante la tarde del domingo.

“El domingo en la tarde recibí un llamado del hospital de Diego de Almagro, donde se informó del ingreso de un lactante de un mes fallecido”, señaló el persecutor.

Guzmán agregó que acudió al recinto hospitalario y coordinó el trabajo de detectives de la PDI de Chañaral para levantar antecedentes sobre lo ocurrido.

Entre las diligencias instruidas se consideran entrevistas al personal médico que atendió al lactante y a integrantes de su entorno familiar.

Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo hasta el Servicio Médico Legal de Copiapó.

En ese recinto se realizará la autopsia correspondiente, peritaje que permitirá establecer la causa de muerte del menor.

Hasta el momento, no se han informado públicamente hipótesis sobre el origen del deceso, por lo que la investigación se mantiene en desarrollo.