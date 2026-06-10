Mercado laboral formal cerró 2025 con más destrucción que creación de puestos de trabajo

El mercado laboral formal cerró diciembre de 2025 con más destrucción que creación de puestos de trabajo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con las Estadísticas de Rotación Laboral con registros administrativos, la Tasa de Creación Neta de puestos de trabajo se situó en -0,6 puntos porcentuales.

El indicador se explica por una Tasa de Entrada Laboral de 32,0% y una Tasa de Salida Laboral de 32,7%, lo que implica que durante el período hubo más puestos destruidos que creados.

Sectores con mayor creación y destrucción de empleos

Según el INE, los sectores que registraron una tasa de creación neta positiva fueron enseñanza, con 5,9 puntos porcentuales, y suministro de agua y gestión de desechos, con 2,9 puntos porcentuales.

En contraste, los sectores con mayor destrucción neta de puestos de trabajo fueron agricultura y pesca, con -10,5 puntos porcentuales, y administración pública, con -6,4 puntos porcentuales.

La Tasa de Rotación Laboral, en tanto, llegó a 32,3%, con una variación de 0,2 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2024.

Por tamaño de empresa, todos los segmentos registraron más destrucción que creación de puestos de trabajo.

Las microempresas presentaron la mayor caída, con una tasa de creación neta de -3,8 puntos porcentuales.

Luego se ubicaron las pequeñas empresas, con -1,2 puntos porcentuales; las medianas, con -0,4 puntos porcentuales; y las grandes empresas, con -0,1 puntos porcentuales.

Según sexo, la tasa de creación neta fue de -0,9 puntos porcentuales en hombres y de -0,3 puntos porcentuales en mujeres.

Esto significa que en ambos grupos se destruyeron más puestos de trabajo de los que se crearon durante diciembre de 2025.

Por nacionalidad, las personas chilenas registraron una tasa de creación neta de -0,9 puntos porcentuales, mientras que las personas extranjeras anotaron una cifra positiva de 1,5 puntos porcentuales.

Regiones con mayores diferencias

En cuanto a la región de residencia de las personas trabajadoras, Tarapacá y Antofagasta registraron las mayores tasas de creación neta, ambas con 2,2 puntos porcentuales.

En el otro extremo, El Maule y Biobío presentaron las mayores tasas de destrucción neta, con -2,3 y -1,8 puntos porcentuales, respectivamente.

El INE también informó que las regiones Metropolitana, del Maule y Biobío consignaron las mayores incidencias en la tasa de creación neta general.

De forma complementaria, la Tasa de Permanencia Laboral se ubicó en 67,3% en diciembre de 2025, con una disminución interanual de 1,1 puntos porcentuales.

Por sector económico, las mayores tasas de permanencia se observaron en administración pública, con 83,4%, y minería, con 81,9%.

Las menores tasas se registraron en agricultura y pesca, con 47,0%, y construcción, con 48,0%.

Según el INE, estos indicadores permiten observar la dinámica de entradas, salidas y permanencia de trabajadores en empresas formales, a partir de registros administrativos de la Superintendencia de Seguridad Social.