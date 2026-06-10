Rusia amenaza a Canadá por acuerdo para fabricar drones destinados a Ucrania

El Gobierno de Rusia amenazó a Canadá con una “respuesta apropiada” tras el acuerdo firmado con Ucrania para fabricar drones de combate destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas.

La advertencia fue realizada por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien cuestionó el pacto estratégico entre Ottawa y Kiev en medio de la guerra iniciada por la invasión rusa.

“Nos reservamos el derecho a una respuesta apropiada”

Durante una rueda de prensa, Zajarova sostuvo que Moscú considerará este nuevo antecedente dentro de su planificación militar y política.

“Nos reservamos el derecho a una respuesta apropiada y vamos a tener en cuenta esta nueva circunstancia en nuestra planificación político-militar”, señaló la vocera de la diplomacia rusa.

El mensaje apunta directamente al acuerdo anunciado a fines de mayo por el Ministerio de Defensa de Canadá, país miembro de la OTAN, para producir drones de combate en territorio canadiense.

El pacto entre Canadá y Ucrania contempla la producción conjunta de sistemas de armas no tripuladas, entre ellos vehículos aéreos destinados a reforzar las capacidades defensivas de Kiev.

Según reportó la agencia TASS, los drones fabricados bajo este acuerdo estarían orientados a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el marco del conflicto con Rusia.