Trump promete que responderá con contundencia a los ataques iraníes: “Ahora es nuestro turno, vamos a golpearlos muy duro”

(EFE) – Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que su país responderá con contundencia a los ataques de Irán contra intereses estadounidenses en Oriente Medio, pese a que Washington había suspendido sus bombardeos contra territorio iraní.

“Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora es nuestro turno. Saben que se avecina”, declaró a la prensa en el Despacho Oval.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó este miércoles un ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, unos proyectiles que, según Trump, fueron interceptados.

Además, Washington cree que Irán podría estar detrás de un ataque con dron contra un buque estadounidense que transportaba gas licuado a Egipto.

“He recibido información al respecto. Es un poco más de lo mismo, pero esto se va a solucionar. Se va a solucionar”, advirtió Trump.

El mandatario republicano aseguró que está recibiendo peticiones, presuntamente de Irán y de aliados de Washington en la región, para que no escale el conflicto, pero prometió responder al ataque.

“Ellos dispararon. Así que ahora es nuestro turno y veremos si en algún momento llegamos a un acuerdo. Pero vamos a golpearlos muy duro“, apuntó.

El ataque iraní se produjo después de que Estados Unidos y Arabia Saudí participaran por primera vez en una operación conjunta de bombardeos contra milicias proiraníes en Irak.

Este intercambio de ataques se produce pese a que Trump ordenó el pasado viernes suspender los ataques estadounidenses contra Irán, en un nuevo intento de sentar las bases para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto.