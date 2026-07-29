Confirman que ciudadano vietnamita que murió en Talcahuano tenía malaria

Esta jornada, se dio a conocer el fallecimiento del ciudadano vietnamita que presentó un cuadro de fiebre hemorrágica, confirmándose en horas de esta tarde que se debió a la malaria.

La seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, confirmó que el cuadro se trataba de esta enfermedad infecciosa, descartando riesgo para el resto de la tripulación con la que viajaba el sujeto.

“Tras la aplicación de exámenes del Instituto de Salud Pública que confirman malaria en este caso, y considerando que dicha enfermedad es principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles, infectados con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la región del Biobío, se determinó que no existe riesgo para la tripulación; se procede a levantar la libre plática de la embarcación para su continuidad al próximo puerto”, sostuvo.

El hombre de 29 años se desempeñaba como tripulante de un barco que provenía de Singapur y que arribó a aguas nacionales tras solicitar un desembarque de emergencia. Tras ello, se activaron los protocolos de salud correspondientes en el Hospital Higueras de Talcahuano de la Región del Biobío.