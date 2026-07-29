Nuevo golpe al bolsillo: ENAP confirma que las bencinas subirán más de $30 por litro

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó en su último informe que el jueves 30 de julio se aplicará una nueva alza en el precio de la bencina y el diésel.

Tras los anuncios del Gobierno que adelantaban un nuevo incremento en el valor de las bencinas, la ENAP confirmó que los combustibles registrarán un alza superior a los $30 por litro.

Esta información va en línea con lo señalado durante la jornada de este miércoles por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien proyectó el aumento en esa misma cifra: “En esta oportunidad, el alza de precios va a estar en torno a los $30 (…), muy por debajo de lo que se requeriría para ajustarse a los valores internacionales”.

Asimismo, se confirmó que para atenuar este impacto se utilizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), gracias a que la situación fiscal mostró las mejoras necesarias para poder aplicarlo, según explicó la autoridad.

No obstante, el titular de Hacienda enfatizó que se hizo “un esfuerzo fiscal muy grande” para aplicar el Mepco. Además, advirtió que la medida “no se puede sostener si siguen así” las condiciones de inestabilidad en los precios del petróleo derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán que afecta el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Revisa el detalle de los precios para este jueves 30