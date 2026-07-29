Sernac estrena nuevo cotizador de alimentos e insumos de emergencia: ¿Cómo funciona?

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) estrenó un Cotizador de Alimentos e Insumos de Emergencia, el que permite apoyar a las personas de las zonas afectadas tras las fuertes lluvias en gran parte del país.
La nueva herramienta permite realizar búsquedas por región, comuna, categoría, producto y características específicas, otorgándole a los consumidores la comparación y cotización de precios de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
Gracias a esta iniciativa, la ciudadanía podrá acceder de manera simple y transparente a información que les permita tomar decisiones informadas, esencialmente en las zonas más devastadas por la emergencia climática.
La Directora Nacional (S) del SERNAC, Carolina González, señaló que “sabemos que enfrentar una emergencia ya implica suficiente preocupación para las familias. Contar con información clara sobre los precios de productos esenciales puede hacer la diferencia al momento de organizar las compras y tener una referencia que les permita enfrentar esta situación con mayor tranquilidad”.
Los levantamientos de precios se comenzaron a realizar desde el 27 de julio y se seguirán desarrollando, a excepción de los fines de semana; esto nos permitirá observar el comportamiento de los precios. Las cadenas de supermercados analizadas, de acuerdo a su disponibilidad, fueron: Tottus, Jumbo, Santa Isabel, Líder, Unimarc, Cugat, Eltit, Alvi y Acuenta.
La herramienta, además de ser desarrollada para responder a la emergencia, también tiene un diseño escalable, que permitirá ampliar su cobertura a todo el territorio nacional.
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