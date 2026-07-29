ISP emite alerta farmacéutica por medicamento para la presión arterial: Revisa los lotes afectados

El Instituto de Salud Pública transmitió una alerta farmacéutica por un remedio para la presión arterial que presenta problemas en el etiquetado.
El medicamento se trata del Tellmi AM 80/5 comprimidos, el cual pertenece a Laboratorios Saval S.A. con fecha de vencimiento de enero 2028.
El fármaco tiene los siguientes números de serie:
• 12352601.
• 12352603.
El motivo del retiro es porque se “detectó un error en la impresión de la fecha de vencimiento del producto en el envase primario y en el envase secundario. La fecha de vencimiento fue impresa como “JAN.2028” en lugar de “ENE.2028”.
¿Qué es el Tellmi y para qué sirve?
El Tellmi tiene dos principios activos: telmisartán y amlodipino; ambos principios sirven para controlar la presión arterial elevada.
- El telmisartán es el que bloquea el efecto de la angiotensina II, sustancia que provoca que los vasos sanguíneos se estrechen, aumentando la presión arterial.
- El amlodipino impide que el calcio pase a la pared de sus vasos sanguíneos, evitando que estén rígidos; como resultado, se relajan y la presión arterial disminuye.
Por ello, el Tellmi AM está indicado para el tratamiento de la hipertensión, solo o con otros agentes antihipertensivos.
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