Trump afirma que Irán “demoró demasiado en negociar un acuerdo” y amenaza con que “tendrán que pagar el precio”

(CNN) – El presidente Donald Trump escaló este miércoles su retórica contra Irán en redes sociales, afirmando que el país “demoró demasiado en negociar un acuerdo” y que ahora “tendrá que pagar el precio”. El mandatario no precisó en qué consistiría esa consecuencia, pero la publicación llegó horas después de que el ejército estadounidense confirmara una nueva oleada de ataques contra territorio iraní, ejecutados como respuesta al derribo de un helicóptero Apache cerca del Estrecho de Ormuz.

Un funcionario estadounidense indicó a CNN que esos ataques fueron concebidos como un “disparo de advertencia” y que Washington considera que no obstaculizarán las negociaciones en curso. Sin embargo, Teherán reaccionó con dureza: el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, señaló que su país “revisa” las negociaciones a la luz de los ataques, acusando a Estados Unidos e Israel de repetidas violaciones del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Qatar intenta salvar el diálogo

En medio de la tensión, una delegación qatarí viajó este miércoles a Teherán para reunirse con negociadores iraníes en un esfuerzo por cerrar las brechas del posible acuerdo de paz, confirmó una fuente diplomática a CNN.

Los puntos de desacuerdo siguen siendo profundos: el futuro del Estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní y la exigencia de Teherán de que Washington libere 24.000 millones de dólares en activos congelados son los principales obstáculos. Trump declaró a inicios de semana que un acuerdo podría alcanzarse en dos o tres días, pero las negociaciones permanecen sin avances concretos.