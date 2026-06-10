Estafa masiva de banquetería de matrimonios: Decretan prisión preventiva para banquetera acusada de engañar a 18 parejas en Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó este martes la prisión preventiva para Natalia Álvarez, la banquetera acusada de estafar a 18 parejas mediante su empresa Probarte Banquetería SpA.

Según lo informado por La Tercera, Fiscalía le imputó el delito de estafa reiterada tras acreditar que captaba clientes desde fines de 2024 sabiendo que carecía de solvencia para cumplir con los contratos de matrimonio.

Asimismo, el tribunal dictó una orden de detención contra su pareja, José Galarce, por no presentarse a la audiencia.

La Fiscalía estimó el fraude total en más de $70 millones. Según la indagatoria, los imputados exigían anticipos desde el 20% del presupuesto, recibiendo pagos de entre $1,7 y $20 millones por parte de los afectados, quienes no obtenían el servicio el día del evento.

Por su parte, el fiscal Leonel González señaló que los acusados arriesgan penas que parten en los cinco años de presidio efectivo.