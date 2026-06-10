Dorothy Pérez rompe el silencio y aborda supuestas gestiones de Luis Hermosilla a su favor: “No conozco a Hermosilla y jamás le he solicitado nada”

La contralora Dorothy Pérez se refirió a revelaciones de prensa que apuntaban a gestiones que habría realizado el abogado Luis Hermosilla —formalizado por varias causas de corrupción— a su favor mientras ella tramitaba un recurso de protección, luego de ser removida como subcontralora por el entonces contralor Jorge Bermúdez en 2018.

El medio Reportea reveló conversaciones de Hermosilla con el exabogado de la Contraloría, José Ramón Correa, en las que se detallaban gestiones a favor de Dorothy Pérez mientras ella tramitaba dicho recurso de protección que presentó por su salida del organismo, tanto ante la Corte de Apelaciones de Santiago como ante la Corte Suprema, hace ocho años.

En uno de esos chats, Hermosilla le comenta a Correa que “llegó la protección de la subCGR (subcontralora)” e identificaba al abogado relator que tenía asignada dicha causa en la Corte Suprema, la que fue favorable a la demandante.

Dorothy Pérez se refiere a chats de Luis Hermosilla

Respecto a este tema, a través de una carta en El Mercurio, Pérez señaló que “uno de los pilares de nuestra democracia es la protección de los derechos fundamentales. Entre ellos, la vida, la igualdad ante la ley, la honra y la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa. El recurso de protección es la vía para que toda persona que sufra actos arbitrarios o ilegales logre que estos se respeten y que se restablezca ‘el imperio del derecho'”.

Sobre el recurso de protección que presentó, señaló que la Corte de Santiago “lo acogió unánimemente (3-0), declaró ilegal y arbitraria la actuación y ordenó mi reincorporación inmediata. Luego, la Corte Suprema, por 5 votos contra 0, confirmó que la remoción era ilegal y vulneraba mis derechos”.

Posteriormente, la contralora indica que “casi ocho años después, el pasado 4 de junio, el medio Reportea publicó supuestas conversaciones de terceros sobre dicho caso. Pero no existe un solo mensaje mío en esas conversaciones. No existe ninguna alusión a que yo hubiera pedido o conocido gestiones del abogado Hermosilla, a quien no conozco y jamás le he solicitado nada, ni directamente ni por terceros”.

“Pese a ello, pretendieron instalar sospechas de la decisión de ambas cortes, que habría ganado el caso por un solo voto, y que, insólitamente, el cargo de contralora general, que sirvo desde fines de 2024, derivaría de ello, pero no exhiben ninguna prueba, ni de la existencia de las ‘supuestas’ conversaciones de terceros, que —aunque existieran— no fueron solicitadas, ni conocidas por mí, ni menos aún de las suposiciones que insinúan. Ello, porque habrían sido extraídas desde un teléfono incautado en una causa penal bajo reserva judicial. ¿Cómo podrían haberlas obtenido sin que se cometiera el delito de violación de secreto?”, añadió.

Además, sostuvo que “quienes trabajan en el medio de prensa han dado entrevistas en las que o faltan a la verdad o cometen errores inexcusables, los que, sumados a sus extrapolaciones y saltos temporales inexplicables, inducen a la ciudadanía a sospechar que tales fallos fueron irregulares, y por solo un voto de diferencia, pese a que la propia autoridad vencida reconoció que perdió 8-0″.

Finalmente, apuntó que “frente a esa falta de rigor, debemos valorar más aún a los medios que ejercen su labor con seriedad y genuino compromiso con la verdad, resguardando la libertad de informar, la dignidad de las personas y la confianza en las instituciones”.