“¿Se viene el secreto bancario con letra chica del gobierno?”: Oposición critica eventual proyecto de ley anunciado por Quiroz

El anuncio del Gobierno de que trabaja en un proyecto de ley relacionado con el secreto bancario levantó críticas desde la oposición, sector que cuestiona la necesidad de crear otra iniciativa cuando ya se está votando una en el Senado.

Fue a través de las redes sociales que el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras el anuncio del nuevo proyecto de ley.

“Ministro Quiroz: no basta con anunciar proyectos para el futuro. El crimen organizado opera hoy. El Senado votará nuevamente el levantamiento del secreto bancario el próximo martes. Ahí es donde el Gobierno debe demostrar si está dispuesto a perseguir el dinero sucio“, compartió por X.

Ministro Quiroz: no basta con anunciar proyectos para el futuro. El crimen organizado opera hoy. El Senado votará nuevamente el levantamiento del secreto bancario el próximo martes. Ahí es donde el Gobierno debe demostrar si está dispuesto a perseguir el dinero sucio. https://t.co/q9epEfzG0s — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) June 4, 2026

A esto se sumaron las reacciones de legisladores del Frente Amplio (FA), como la del senador Diego Ibáñez.

“¿Por qué el gobierno pretende ingresar otro proyecto de levantamiento del secreto bancario distinto al que votaremos el martes? Llevamos 3 años esperando que el Congreso despache a ley el Subsistema de Inteligencia que contiene el levantamiento administrativo, con resguardo a la privacidad y cumpliendo el estándar OCDE”, señaló en X.

A lo que agregó: “Este martes votaremos nuevamente, para desempatar. ¿Quieren que esperemos 3 años más? ¿Cuál es el miedo? ¿Se viene el secreto bancario con letra chica del gobierno?“.

¿Por qué el gobierno pretende ingresar otro proyecto de levantamiento del Secreto Bancario distinto al que votaremos el martes? Llevamos 3 años esperando que el Congreso despache a ley el Subsistema de Inteligencia que contiene el levantamiento administrativo, con resguardo a la… https://t.co/29N5WvzFyE — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) June 4, 2026

A las críticas se sumó la diputada Lorena Fries: “Ahora se abren a levantar el secreto bancario, porque quedó en evidencia que es necesario. Lo que no se entiende es por qué presentarán un proyecto nuevo si ya existe uno listo para votarse desde el gobierno anterior”.

La parlamentaria compartió el cuestionamiento de Ibáñez al preguntar si la iniciativa “¿Será un verdadero levantamiento o solo un voladero de luces?“.

Ahora se abren a levantar el secreto bancario, porque quedó en evidencia que es necesario. Lo que no se entiende es por qué presentarán un proyecto nuevo si ya existe uno listo para votarse desde el gobierno anterior. ¿Será un verdadero levantamiento o solo un voladero de luces? pic.twitter.com/K3cAjmfcrk — Lorena Fries (@lorenafriesm) June 4, 2026

El proyecto que está ingresado en el Senado fue sometido a votación durante este miércoles y quedó con un empate de 23 votos, situación que deberá ser resuelta en la próxima sesión.

El levantamiento del secreto bancario volvió a la palestra después de que se desbaratara una red de lavado de dinero vinculada con el Tren de Aragua y un ejecutivo del Banco Santander, la que habría movilizado alrededor de US$80 millones en Chile.