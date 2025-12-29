Se proyectan hasta 37° C: Emiten alerta agrometeorológica por altas temperaturas entre Coquimbo y Biobío

El fenómeno se extenderá desde el lunes 29 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero de 2026.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Advertencia Agrometeorológica debido a las altas temperaturas proyectadas para la última semana de 2025 entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

“Producto de una circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura en la zona central (que aportarán flujo del este), se espera un aumento en las temperaturas máximas desde el lunes 29 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero de 2026”, indicó la institución.

Según informaron las autoridades, se proyectan temperaturas que podrían llegar hasta los 37° C este miércoles 31 de diciembre.

Cabe recalcar que estos pronósticos están dirigidos al sector agrícola.

“Es importante recordar a los agricultores y usuarios que los valores presentados son pronosticados, por lo que pueden sufrir modificaciones los días venideros”, señaló la DMC.