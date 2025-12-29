País advertencia agrometeorológica

Se proyectan hasta 37° C: Emiten alerta agrometeorológica por altas temperaturas entre Coquimbo y Biobío

Por Valentina Sánchez Cárdenas

29.12.2025 / 13:57

{alt}

El fenómeno se extenderá desde el lunes 29 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero de 2026.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Advertencia Agrometeorológica debido a las altas temperaturas proyectadas para la última semana de 2025 entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

“Producto de una circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura en la zona central (que aportarán flujo del este), se espera un aumento en las temperaturas máximas desde el lunes 29 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero de 2026”, indicó la institución.

Según informaron las autoridades, se proyectan temperaturas que podrían llegar hasta los 37° C este miércoles 31 de diciembre.

Advertencia Agrometeorológica desde Coquimbo a Biobío/@meteochile_dmc

Advertencia Agrometeorológica desde Coquimbo a Biobío/@meteochile_dmc

Cabe recalcar que estos pronósticos están dirigidos al sector agrícola.

“Es importante recordar a los agricultores y usuarios que los valores presentados son pronosticados, por lo que pueden sufrir modificaciones los días venideros”, señaló la DMC.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Tendencias "Malcolm in the Middle" regresa: Mira el tráiler del reboot con casi todo el elenco original
Beyoncé ingresa al exclusivo club de los multimillonarios con su imperio musical
Se proyectan hasta 37° C: Emiten alerta agrometeorológica por altas temperaturas entre Coquimbo y Biobío
La nueva dura derrota de Colo Colo que empaña su Centenario
Metro continúa modernización integral de estación Universidad de Chile: Desde nueva iluminación y reorganización de accesos
Teletón revela la recaudación total de la campaña 2025: ¿Cuántos miles de millones se juntaron?