País clima

Se prevén hasta 37°C: Alertan por “altas temperaturas extremas” en dos regiones de la zona centro-sur del país

Por CNN Chile

08.01.2026 / 13:22

{alt}

Desde la Dirección Meteorológica de Chile detallaron que la ola de calor es causada por un “dorsal en altura”.

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas en la zona central del país.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por un “dorsal en altura”, se desarrollará desde la tarde del sábado 10 hasta la tarde del domingo 11 de enero.

La DMC explicó que, a diferencia de un aviso o alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

¿En qué regiones de la zona centro-sur habrá altas temperaturas?

  • Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Bits CORSAIR presenta en CES 2026 su primer teclado gaming con Stream Deck integrado
10 años de "Blackstar": Familia y colaboradores rinden homenaje a David Bowie en lo que sería su cumpleaños 79
Novedades para Gmail: Google lanza herramienta de inteligencia artificial que resume las cadenas de correos electrónicos
Machado afirma que el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela es “absolutamente temporal”
¿De qué se trata la temporada 2 de The Pitt? Lo que Noah Wyle contó sobre Robby y el nuevo turno
Se prevén hasta 37°C: Alertan por “altas temperaturas extremas” en dos regiones de la zona centro-sur del país