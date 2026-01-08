Se prevén hasta 37°C: Alertan por “altas temperaturas extremas” en dos regiones de la zona centro-sur del país

Desde la Dirección Meteorológica de Chile detallaron que la ola de calor es causada por un “dorsal en altura”.

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas en la zona central del país.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por un “dorsal en altura”, se desarrollará desde la tarde del sábado 10 hasta la tarde del domingo 11 de enero.

La DMC explicó que, a diferencia de un aviso o alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

¿En qué regiones de la zona centro-sur habrá altas temperaturas?