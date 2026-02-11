“Se deja pautear por el PC”: Aedo (DC) cuestiona evaluación del Gobierno por posible ayuda humanitaria a Cuba

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, se refirió a las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre la evaluación de una posible ayuda humanitaria a la isla.

“Por un lado, el Gobierno pretende presionar a la Unión Demócrata Independiente (UDI) para que apruebe el proyecto de Sala Cuna, pero por otra parte se deja pautear por el Partido Comunista (PC) para enviar ayuda a Cuba”, subrayó.

En esa línea, enfatizó: “Una cosa es ayudar al pueblo cubano, que vive bajo una dictadura y un régimen totalitario”, y agregó que considera que el Gobierno no puede equivocarse en esta materia, ya que podría terminar perjudicando su gestión en relaciones exteriores.

¿Qué dijo la ministra Camila Vallejo?

La ministra secretaria general de Gobierno, consultada en Radio ADN sobre si existe la posibilidad de que Chile envíe ayuda humanitaria a la isla, sostuvo que, a nivel general, la administración del Presidente Gabriel Boric ha brindado asistencia a pueblos que lo han requerido por motivos de guerra, invasiones o, incluso en este caso, por el “bloqueo económico”, que no afecta a quienes dirigen, sino a las personas.

“México está enviando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”, planteó.