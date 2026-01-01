Se complica ministra de Salud: Diputados Republicanos emplazan a Boric remover a Aguilera por polémica operación a su madre

Durante las últimas horas se reveló que una de las personas, cuya operación debió ser aplazada para darle espacio a la mamá de la ministra, y al que se le debía realizar una revisión de órganos, falleció, según reveló T13. Frente a este nuevo antecedente, es que un grupo de diputados del Partido Republicano emplazó al Presidente Gabriel Boric a solicitarle la renuncia a la ministra.

La situación de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se complica. Esto en el marco de la operación “fast track” que vivió su madre.

En concreto, Lucía Sanhueza llegó el 23 de diciembre con una fractura al Hospital del Salvador, y poco más de 10 horas después ya estaba operada. Un hecho inusual para una situación de esa magnitud, ya que hay pacientes que esperan por semanas poder ser operados de patologías similares.

Pero durante las últimas horas se reveló que una de las personas, cuya operación debió ser aplazada para darle espacio a la mamá de la ministra, y al que se le debía realizar una revisión de órganos, falleció , según reveló T13.

Frente a este nuevo antecedente, es que un grupo de diputados del Partido Republicano emplazó al Presidente Gabriel Boric a solicitarle la renuncia a la ministra.

El jefe de bancada, Juan Irarrázaval, expresó que “como diputados de la República no podemos quedar indiferentes a esta situación que afectó a un paciente que al parecer estaba siendo intervenido cuando llegó la mamá de la ministra”.

“Lo que es peor, otros 11 pacientes -al parecer-, en la misma condición, debieron dar su lugar a la progenitora, lo que no nos parece correcto, ni digno de una secretaria de Estado que debe servir y no servirse de los recursos del Estado. Es por eso que solicitamos al Presidente que pida la renuncia a la ministra”, añadió.

Mientras que el diputado Republicano de la Comisión de Salud de la Cámara, Agustín Romero, expresó que “la ministra no tiene que dar explicaciones como hija, le exigimos que responda como autoridad máxima del sistema de Salud en Chile”.

“Porque la confianza pública se pierde, no cuando alguien actúa con amor por su familia, sino cuando como representante del Ejecutivo no es capaz de demostrar que el Estado trata a todos los chilenos por igual, porque si todos los pacientes fueran atendidos con la misma rapidez, no estaríamos hablando de esto”, enfatizó.

En tanto, el diputado y subjefe de Bancada Luis Fernando Sánchez, profundizó en las críticas en contra de Aguilera, señalando que lo ocurrido “me parece impresentable, más aún, luego de que supiéramos que la persona que debió dar su lugar a la madre de la ministra falleció”.

“La ministra debería renunciar hoy mismo o el Presidente solicitarle la renuncia hoy mismo, ante un caso tan grave como éste y que pone de manifiesto que en este gobierno que ya se termina, algunos son más importantes que otros, dependiendo de si son o no afines al Ejecutivo o si son o no parientes de altas autoridades”, aseveró.