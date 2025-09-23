Schalper afirma que postulación de Bachelet a la ONU es “inoportuna e inapropiada” por ser tarea del próximo gobierno

El diputado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores criticó la decisión del mandatario de anunciar que nuestro país postulará a la expresidenta, pues a su juicio debió ser la próxima administración que la tomara esta definición.

Este martes el Presidente Gabriel Boric participó de la sesión 80 de la Asamblea General de Naciones Unidas, instancia en la que aprovechó de anunciar que Chile postulará a Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general del organismo internacional.

“Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura. Y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir y hacer”, fueron parte de las palabras del mandatario al anunciar la candidatura.

Sin embargo, en nuestro país no todos los comentarios fueron a favor de esta decisión. El diputado Diego Schalper (RN), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, criticó lo “inoportuno” del anuncio del Presidente, pues la definición sobre apoyar esta u otra candidatura, a su juicio, sería misión del próximo gobierno.

“Más allá de las credenciales de la Presidenta Bachelet, que las podremos discutir, nos parece totalmente inoportuno que el Presidente de la República comprometa una definición que le corresponde al gobierno que sigue y que el pueblo chileno va a escoger a fin de año”, comentó el parlamentario. “Nos parece que el Presidente Boric aquí se ha extralimitado y ha comprometido de manera inoportuna e inapropiada una voluntad que le corresponde al gobierno que sigue”.