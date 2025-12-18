Operadora de Savory presenta sus descargos tras solicitud de quiebra: Fue acusada de incumplir acuerdo de reorganización judicial

Desde Ice Cream SpA señalaron que la demanda de liquidación forzosa "amenaza" los esfuerzos que han realizado para cumplir con las obligaciones del acuerdo judicial.

Ice Cream SpA, sociedad que opera las tradicionales heladerías Savory, pidió el rechazo de la petición de quiebra.

Dicha acción había sido presentada por uno de sus proveedores, que aseguró que Ice Cream SpA habría incumplido el acuerdo acordado en el marco de la reorganización judicial.

El demandante, DPS, había acusado que Ice Cream SpA “no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones en las fechas acordadas”.

Según la presentación judicial de la operadora de Savory -que publica Diario Financiero-, la empresa se defendió señalando que “desde la aprobación del acuerdo de reorganización, la empresa deudora ha desplegado sus mejores esfuerzos para asegurar la continuidad de sus operaciones y preservar su negocio, manteniendo los más altos estándares de calidad para sus clientes y conservando el empleo de sus trabajadores”.

Además, apuntan a que estos “esfuerzos en los que persiste hasta hoy (…) se ven seriamente amenazados por la presente demanda”.

“Actualmente, Ice Cream, junto con el resto de las sociedades del grupo Unifood sometidas a procedimientos de reorganización judicial, se encuentra impulsando una modificación de los acuerdos de reorganización con el objeto de permitir la enajenación de ciertos activos y modificar los calendarios de pagos, con miras a mejorar el recupero de los distintos acreedores”, argumentaron.