Sauerbaum dice que entre 2022 y 2025 se registraron más de 16 mil solicitudes de reunificación y que hubo “negligencia” en casos de niños haitianos

Este miércoles, el fiscal nacional Ángel Valencia se reunió con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, en el marco de la revelación del ingreso irregular de más de un centenar de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile.

Durante esta semana, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a territorio nacional durante 2025 bajo la causal de reunificación familiar.

Tras la cita, Sauerbaum afirmó que las solicitudes por reunificación familiar entre 2022 y 2025, considerando peticiones en general y no solo menores de edad, fueron 16.498. La mayoría correspondieron a menores de edad.

“Esta muestra que ha hecho la Contraloría es una pequeña muestra respecto del total de las personas que ingresaron al país desde Haití por reunificación familiar. Entre el año 2022 y 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares, la mayoría de ellos menores de edad”, detalló.

Añadió que Valencia le comentó que “hay distintos fiscales que están investigando distintas causas, pero que van a tratar de reunificarlas en una sola para poder abordar el fenómeno completo, como tráfico de migrantes, como también engaño a los padres”.

La autoridad dijo que habrían existido irregularidades en el proceso de verificación de datos, ya que no se realizó de manera correcta el chequeo previo a la salida del vuelo desde Haití: “El último chequeo se tiene que hacer justamente antes de que el vuelo salga. Hubo una negligencia, claramente”.

Asimismo, detalló que habría 12 adultos que habrían ingresado a Chile 486 niños haitianos entre 2024 y 2025, con casos donde un solo adulto ingresaba más de 30 niños en un vuelo.

En esa línea, se investiga la responsabilidad que podría tener la PDI al no corroborar que efectivamente se trataba de casos de reunifición familiar.