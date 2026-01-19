“Santander Rewards”: Sernac oficia a banco por cambios en su programa de fidelización

La entidad tendrá un plazo de 10 días hábiles para entregar los antecedentes solicitados por el organismo fiscalizador.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) sostuvo que ofició al Banco Santander tras polémicos cambios en su programa de fidelización.

El ente tomó conocimiento, a través de información divulgada en medios de comunicación, de que el banco anunció una reestructuración significativa de su sistema de fidelización.

La modificación corresponde al nuevo esquema “Santander Rewards”, que introduce ajustes relevantes al sistema anterior, entre ellos, cambios en la forma de acumular millas, la eliminación de categorías del programa anterior y nuevas restricciones asociadas al equipaje.

Los cambios provocaron una serie de reclamos por parte de clientes de la entidad bancaria, quienes expresaron su descontento en redes sociales, viralizándose diversas publicaciones al respecto. Varios clientes también recurrieron al Sernac para formalizar sus denuncias.

En este contexto, el Sernac solicitó al banco que entregue diversos antecedentes, tales como el número total de consumidores con contratos de tarjeta de crédito vigentes y que se ven afectados por la transición al nuevo programa, así como el procedimiento, plazos y canales de comunicación usados para informar las modificaciones.

Para esto, Santander tendrá un plazo de 10 días hábiles y así el Servicio podrá verificar si la entidad está cumpliendo con la normativa vigente. En caso de no entregar una respuesta, el organismo podrá evaluar otras acciones para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores afectados.