Sancionan con millonaria multa a colegio por dejar fuera a alumnos atrasados: A las 8:10 cerraban las puertas

El recinto educacional de San Pedro de la Paz deberá pagar 75 UTM, es decir, aproximadamente $5,2 millones.

La justicia ratificó una sanción económica contra un colegio de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, por dejar afuera a los alumnos que llegan atrasados.

Colegio cerraba a las 8:10 horas las puertas

Tanto la Corte de Apelaciones de Concepción como la Corte Suprema ratificaron la sanción impuesta por la Superintendencia de Educación en contra del Colegio Fraternidad.

La multa aplicada de 75 UTM, es decir, cerca de $5,2 millones, fue por no dejar ingresar a los alumnos y alumnas que llegaban tarde al recinto educacional.

De acuerdo con el fallo, el colegio, que forma parte de la Corporación Educacional Masónica de Concepción (COEMCO), cerraba sus puertas a las 08:10 horas, dejando a los estudiantes afuera y sin supervisión.

Los sostenedores del recinto apelaron a la sanción, argumentando que la multa establecida por la superintendencia no tenía sustento jurídico, apuntando a supuestas conjeturas y apreciaciones subjetivas, lo que finalmente no fue acogido.