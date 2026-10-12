San Joaquín: Joven de 25 años muere tras ataque a tiros desde un automóvil

La noche de este domingo, un hombre de 25 años murió tras ser atacado a tiros en las inmediaciones de la población La Legua, en la comuna de San Joaquín (Región Metropolitana).

El hecho se registró cerca de las 21:00 horas cuando la víctima estaba en el exterior de su vivienda. En ese momento, un automóvil llegó al lugar y sus ocupantes comenzaron a disparar contra el joven.

Según los antecedentes dados por el fiscal de la Fiscalía ECOH Metropolitana, Sergio Ortega, los sujetos “efectuaron alrededor de 10 disparos desde el automóvil en movimiento, uno de los cuales impactó a la víctima en el cráneo”.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia hasta el SAR Enrique Molina. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció en el recinto asistencial.

Por instrucción de la Fiscalía ECOH, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal especializado en criminalística concurrieron al lugar para desarrollar las primeras diligencias.