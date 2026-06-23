Sala del Senado revisará el próximo martes 30 de junio la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

Durante la tarde de este martes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió a los pasos a seguir tras la aprobación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y en los cálculos de la deuda pública durante su gestión.

“Como presidenta del Senado, con acuerdo de comité, citaré para la votación de la acusación constitucional contra el exministro Grau a sesión de pleno para el próximo martes 30, desde las 10:30 horas”, informó a través de su cuenta en X.

Como presidenta del senado, con acuerdo de comité, citaré para la votación de la acusación constitucional contra el ex ministro Grau a sesión de pleno para el próximo martes 30 desde las 10:30 hrs #senado — Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) June 23, 2026

Respecto a los resultados, el exsecretario de Estado sostuvo que era esperable debido a la composición de fuerzas políticas en la Cámara; de hecho, afirmó que esperaba que fuera más ajustado de lo que tenía previsto.

En cuanto a la siguiente etapa, expresó que “iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá en el Senado; yo me tomo esto con la máxima seriedad”, indicó.

“Lo que voy a hacer ahora, junto con mi equipo, la próxima semana, es ir al Senado (…) a exponer humildemente, pero con mucha convicción, el convencimiento de que en esto tenemos la razón, de que yo no he cometido ningún ilícito y, por tanto, la acusación no tiene mérito”, complementó.