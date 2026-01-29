Sala Cuna: Boric acusa a “un sector de la derecha” por impedir avance del proyecto y llama a “cambiar de actitud”

El mandatario afirmó que si se aprobara la iniciativa se podría reducir "significativamente" el desempleo femenino.

El presidente Gabriel Boric entró en la discusión por el proyecto de Sala Cuna.

La situación surgió luego de que el diputado de la UDI, Gustavo Sanhueza, no convocara a la Comisión de Educación del Senado para permitir el avance del trámite.

Tras ello, distintos personeros del Gobierno apuntaron a la UDI por ralentizar la discusión de la iniciativa, teniendo en cuenta que esta era la última semana para legislar antes del receso de febrero.

En ese sentido, el mandatario afirmó: “En Chile podríamos reducir significativamente el desempleo de las mujeres si aprobáramos el proyecto de Sala Cuna que llevamos cerca de 20 años discutiendo y respecto al cual habíamos alcanzado un consenso técnico después de mucho trabajo. Pero un sector de la derecha decidió trancarlo impidiendo su avance en el Congreso”.

“Por las mujeres y familias de Chile espero que cambien de actitud y podamos aprobarlo la primera semana de marzo”, escribió en su cuenta de X.

En la publicación también recordó una entrevista de la expresidenta de Icare, Karen Thal, para justificar sus dichos: “Esto por cierto no es algo que sostenemos desde el gobierno. Los invito a leer esta entrevista de la expresidenta de Icare”.