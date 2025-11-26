SAG encuentra a zorro que deambulaba en Alonso de Córdova y Parque Araucano: Fue hallado cerca del Mall Apumanque

Tras un complejo operativo, el mamífero fue encontrado cerca del Mall Apumanque, alrededor de las 11:00 horas. Desde el Parque Metropolitano explicaron que estos episodios serán cada vez más frecuentes debido a la expansión urbana sobre el hábitat silvestre, lo que lleva a los animales a desplazarse hacia zonas pobladas en busca de alimento.

Durante la mañana de este miércoles, funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región Metropolitana lograron ubicar al zorro que deambulaba por el sector de Alonso de Córdova y el Parque Araucano, en la comuna de Las Condes.

El animal fue encontrado cerca del Mall Apumanque, alrededor de las 11:00 horas.

El encargado de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Parque Metropolitano, Andrés Ramírez, explicó en conversación con Radio Universo que este tipo de situaciones se debe a la expansión sostenida de la ciudad sobre territorios que pertenecen a la fauna silvestre.

Según señaló, a medida que se reducen sus hábitats naturales, especies como pumas y zorros comienzan a desplazarse hacia zonas urbanas en busca de alimento, lo que ha vuelto cada vez más frecuentes este tipo de avistamientos.

Los animales enfatizó bajan a la ciudad principalmente por la escasez de alimento en sus hábitats naturales.

Lee también: SAG busca al zorro visto en Alonso de Córdova y el Parque Araucano: “No intenten atraparlo ni perseguirlo”

En relación con el comportamiento del zorro, Ramírez señaló que “lo más probable es que tuviera alguna guarida en las cercanías y que se desplace principalmente de noche, pero que esta vez no haya logrado regresar a tiempo”.

Agregó que también es posible que el animal viva en sectores urbanos y que durante la noche “se sienta más seguro para explorar y buscar alimento, que es su principal motivación para salir”.

Respecto al actuar de la ciudadanía, el experto llamó a mantener distancia y evitar cualquier tipo de contacto directo con ejemplares silvestres.

“Los zorros no son animales agresivos, pero pueden causar daño si se sienten amenazados”, explicó.

En ese sentido, recomendó observar al animal desde lejos y de forma tranquila, evaluando si se encuentra herido o en malas condiciones, ya que en algunos casos “simplemente bajan a explorar y luego regresan”.

Finalmente, precisó que si se trata de un ejemplar enfermo, herido o en mal estado, corresponde dar aviso a entidades competentes como el SAG o a las unidades municipales de salud y medio ambiente, para que realicen su captura y traslado a un centro de rehabilitación.