SAG busca al zorro visto en Alonso de Córdova y el Parque Araucano: “No intenten atraparlo ni perseguirlo”

El SAG indicó que, tras los reportes de vecinos de Las Condes y Vitacura sobre el avistamiento del zorro, mantiene coordinación con el municipio y con personal de la Escuela Militar. "Pedimos a las personas no intentar atraparlo ni perseguirlo", afirmó el organismo.

Durante la tarde de este martes, vecinos de las comunas de Las Condes y Vitacura reportaron la presencia de un zorro en las calles Alonso de Córdova, Presidente Riesco e incluso en el Parque Araucano.

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de la Región Metropolitana aclaró a The Clinic que, a pesar de acudir a los lugares reportados, no fue posible ubicar al ejemplar.

El primer aviso sobre la presencia del mamífero se registró a las 13:00 horas a través de la aplicación Sofafe y, según los reportes, se ha extendido durante la jornada.

El SAG enfatizó que “mientras el zorro continúe deambulando y no esté contenido, su captura es muy difícil, por lo que pedimos a las personas no intentar atraparlo ni perseguirlo. Se espera que, cuando llegue la noche y disminuya el tránsito vehicular, el zorro se haga más visible o bien retorne por sí mismo a su hábitat natural en el cerro”.

Asimismo, el organismo indicó que mantiene coordinación con la encargada ambiental de la Municipalidad de Las Condes, con Seguridad Ciudadana y con personal de la Escuela Militar para monitorear la situación.

Cabe recordar que el zorro es una especie silvestre protegida por la Ley de Caza y, según el SAG, “en condiciones de estrés puede reaccionar de manera impredecible, por lo que es muy importante, en caso de avistamiento, no intervenir y contactar a Seguridad Ciudadana o Carabineros, con quienes nos encontramos coordinados”.