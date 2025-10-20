Ruth Hurtado pide disculpas tras polémicos dichos sobre Jaime Guzmán: “Probablemente me equivoqué”

La secretaria general del Partido Republicano había asegurado en CNN Chile que "si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei".

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, se refirió a sus polémicos dichos sobre la preferencia política del fallecido senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

En conversación con CNN Chile, Hurtado había asegurado que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”.

Su frase generó una serie de repercusiones en Chile Vamos, desde donde criticaron duramente la situación, pidiendo empatía con la familia del asesinado parlamentario.

Finalmente, este lunes, en conversación con Radio Duna, Ruth Hurtado aseguró que su comentario “fue una respuesta muy genuina y sincera, sin ningún ánimo de ofender“.

“Probablemente me equivoqué, repliqué palabras que había escuchado y además di una opinión personal que la creo y no me siento arrepentida de ello (…) debo pedirle disculpa a la familia”, sentenció la integrante de la directiva del Partido Republicano.