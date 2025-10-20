País oposición

Ruth Hurtado pide disculpas tras polémicos dichos sobre Jaime Guzmán: “Probablemente me equivoqué”

Por CNN Chile

20.10.2025 / 10:36

{alt}

La secretaria general del Partido Republicano había asegurado en CNN Chile que "si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei".

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, se refirió a sus polémicos dichos sobre la preferencia política del fallecido senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

En conversación con CNN Chile, Hurtado había asegurado que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”.

Su frase generó una serie de repercusiones en Chile Vamos, desde donde criticaron duramente la situación, pidiendo empatía con la familia del asesinado parlamentario.

Finalmente, este lunes, en conversación con Radio Duna, Ruth Hurtado aseguró que su comentario “fue una respuesta muy genuina y sincera, sin ningún ánimo de ofender“.

Probablemente me equivoqué, repliqué palabras que había escuchado y además di una opinión personal que la creo y no me siento arrepentida de ello (…) debo pedirle disculpa a la familia”, sentenció la integrante de la directiva del Partido Republicano.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

País Cuentas de luz: PS impulsa “ruta exprés” para devolución inmediata y acusa a eléctricas de beneficiarse indebidamente del error
Cineplanet deberá pagar más de $88 millones a ChileActores tras fallo judicial: Exhibieron obras no autorizadas
31 Minutos estrenó sus temporadas completas en YouTube: Mira los capítulos aquí
"Asumir sin llorar": Paulina Vodanovic arremete contra el Frente Amplio tras su deslinde en la salida de Pardow de Energía
Ruth Hurtado pide disculpas tras polémicos dichos sobre Jaime Guzmán: "Probablemente me equivoqué"
Argentina alucina con la patagonia chilena: "El color verde en Chile es..."