Rutas cortadas, casas quemadas y autoridades en alerta: Preocupación por incendios forestales en Ñuble y Biobío

Diversos incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, mantienen en alerta a las autoridades locales y nacionales.

El caso más preocupante es el que se vive en la Octava Región, especialmente en la comuna de Penco, donde el fuego obligó a cortar el tránsito en la denominada Ruta del Itata, acceso vehicular a Concepción.

El Senapred informó la evacuación de l0s sectores de Villa El Esfuerzo, Antonio Varas, Vista Hermosa y 7° de línea en Penco.

En las imágenes que se han difundido en redes sociales, se aprecia cómo las llamas consumen la vegetación del sector y obligan a personal de emergencia a evacuar.

Según Conaf, hasta el momento, más de mil hectáreas han sido consumidas por las llamas en dos siniestros en la región.

En Ñuble, en tanto, toda la región está en alerta roja por el combate de nueve siniestros en diversos puntos.

El alcalde de Bulnes, comuna de la región, afirmó que tienen 50 casas destruidas y 40 personas en albergues.

Además, diversas rutas permanecen cortadas por el avance de las llamas.