Ruta 68, Costanera Norte y Autopista Central: Los peajes que subirán sus precios a partir de enero de 2026

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
Las nuevas tarifas se aplicarán a partir de las 00:00 del jueves 1 de enero.
A partir del 1 de enero de 2026, las principales autopistas del país experimentarán un alza en sus tarifas.
Se trata de los peajes de la Ruta 68, Costanera Norte y Autopista Central los que tendrán un aumento.
Por ejemplo, la Ruta 68 va a tener tarifas que se aplicarán en horario normal, punta y sur, y en laterales y en troncal.
Para motos y motonetas será entre $800 y $1.200 en horario normal o punta; mientras que en laterales y Troncal Sur será de $300.
Para autos y camionetas será de $2.700 y $4.000 en horario normal y punta, respectivamente. En laterales y Troncal Sur será de $300.
Por su parte, la Costanera Norte aplicará valores por kilómetro para autos, camionetas, motos, buses y vehículos con remolque.
Por otro lado, la Autopista Central tendrá los siguientes precios en sus peajes:
Los precios y detalles de pago de cada vehículo pueden revisarse haciendo click aquí.
