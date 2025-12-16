Ruta 68, Costanera Norte y Autopista Central: Los peajes que subirán sus precios a partir de enero de 2026

Las nuevas tarifas se aplicarán a partir de las 00:00 del jueves 1 de enero.

A partir del 1 de enero de 2026, las principales autopistas del país experimentarán un alza en sus tarifas.

Se trata de los peajes de la Ruta 68, Costanera Norte y Autopista Central los que tendrán un aumento.

Por ejemplo, la Ruta 68 va a tener tarifas que se aplicarán en horario normal, punta y sur, y en laterales y en troncal.

Para motos y motonetas será entre $800 y $1.200 en horario normal o punta; mientras que en laterales y Troncal Sur será de $300.

Para autos y camionetas será de $2.700 y $4.000 en horario normal y punta, respectivamente. En laterales y Troncal Sur será de $300.

Por su parte, la Costanera Norte aplicará valores por kilómetro para autos, camionetas, motos, buses y vehículos con remolque.

Tarifa baja: $107/km

Tarifa media: $206/km

Tarifa alta: $312/km

Por otro lado, la Autopista Central tendrá los siguientes precios en sus peajes:

Tarifa Base Fuera de Punta: $103,924/Km

Tarifa Base Punta: $207,849/km

Tarifa de Saturación: $311,773/km

Los precios y detalles de pago de cada vehículo pueden revisarse haciendo click aquí.