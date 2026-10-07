RUF pasan al Senado tras amplio respaldo en la Cámara: falta una votación para su despacho

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y las Fuerzas Armadas.

El texto recibió 111 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones, por lo que ahora deberá ser sometido a votación en el Senado.

La comisión mixta había sido conformada para resolver las diferencias surgidas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto. Si el Senado ratifica el informe, la iniciativa quedará en condiciones de ser despachada por el Congreso.

¿Qué regulan las RUF?

El proyecto busca establecer un marco legal común para regular el uso de la fuerza por parte de Carabineros, la PDI y, en los casos contemplados por la ley, las Fuerzas Armadas.

El texto define el uso de la fuerza como la facultad del personal para hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior mediante distintos medios autorizados.

La iniciativa reconoce el empleo de medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos y eléctricos, entre otros, y establece normas para las distintas circunstancias en que policías y militares pueden recurrir a ellos.

La comisión mixta concluyó su trabajo el pasado 30 de septiembre y acordó que el informe fuera votado primero por la Cámara y posteriormente por el Senado.