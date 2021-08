La constituyente Rossana Vidal (D20) se refirió la mañana de este domingo a su renuncia a la Lista del Pueblo. Vidal había dicho anteriormente que la agrupación “representa a un pueblo, no al pueblo, porque también hay un pueblo silente, más mesurado, que también le interesa el diálogo”.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la convencional comentó el momento actual del pacto y dijo que “la lista del pueblo todavía está en un proceso de crecimiento, pero le falta el desarrollo, eso significa ponerse bien de acuerdo, que cuando alguien dice algo sea verdaderamente representativo de la colectividad”.

Además, se refirió en duros términos a sus miembros: “para mí, son como preescolares, y un preescolar tiene que ser acompañado, hay que educarse en las formas de plantearse”.

Por otro lado, Vidal reiteró no sentirse representada por la colectividad: “es un discurso que, en lo particular, a mí no me representa, yo no estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia (…) en ese sentido, yo creo que en algunos aspectos yo no me siento representada”.

Y complementó: “tengo el derecho a decir, quiero mi independencia tal cual como la pensé cuando me invitaron a esa colectividad“.

Sobre la elección de vicepresidencias al interior de la Convención, la convencional señaló que “la propuesta que hizo la mesa fue una de las formas más nobles y notables de decir, ‘bueno, si vamos a escribir una Constitución, tenemos que representarnos todos'”.

“La otra fórmula no era necesariamente una buena fórmula si queríamos incluirlos a todos”, cerró Vidal.