Durante la jornada de este domingo, la convencional constituyente del distrito 20 Rossana Vidal renunció a la Lista del Pueblo tras representar diferencias con la agrupación al interior de la Convención Constitucional.

En entrevista con Interferencia, la integrante del órgano redactor señaló que “más que los motivos, es la historia natural de cómo se ha ido dando esta figura. Yo creo que una tiene que estar en aquellos espacios en donde se sienta representada y a la vez una representa a las personas que depositaron su voto de confianza”.

“Tengo una característica que he tratado de desarrollar a lo largo de la vida, con todas las dificultades que eso significa, que tiene que ver con respetar la dignidad humana en el amplio sentido de la palabra, la dignidad humana se respeta independiente a que puedas pensar muy distinto a otro”, agregó.

“Necesito sentir que voy a hacer un trabajo y que voy a poder aportar”

Bajo ese punto, la convencional de la región del Biobío señaló que necesita “sentir que voy a hacer un trabajo y que voy a poder aportar y que mi forma va a ser considerada en esos aportes. Entonces, cuando no se da esa situación cualquier cosa que yo diga aparentemente va en un sentido contrario a la visión o la forma en que plantea la Lista”.

“Entonces, cuando miro en retrospectiva en efecto es así, porque mientras yo voy por el diálogo y la inclusión, incluso de sectores que ahora no tienen esa posibilidad, claramente no soy representativa de este grupo humano, lamentablemente, porque creo que eso no nos va a conducir muy lejos”, continuó.

“La Lista del Pueblo quizás debería cambiarse el nombre”

Vidal también sostuvo que “la Lista del Pueblo quizás debería cambiarse el nombre, lo podrían pensar, porque representan a un pueblo, no al pueblo, porque también hay un pueblo silente, más mesurado, que también le interesa el diálogo, que no quiere seguir en una interminable batalla por situaciones pasadas, las que, por supuesto hay que resolver y reparar, pero en base a la evolución del ser humano”.

“Los seres humanos sí somos evolutivos y no podemos volver a la ley del talión, sino que tenemos que ser capaces de ser un poco más afectivos, inclusivos, respetuosos y tratar de comprender los contextos biográficos del otro”, añadió.