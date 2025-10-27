País rosalía

Rosalía presenta “Berghain” junto a Björk y Yves Tumor: Primer adelanto de su nuevo álbum Lux

Por CNN Chile

27.10.2025 / 15:51

{alt}

La artista española sorprende con un sonido experimental en colaboración con Yves Tumor.

Este lunes 27, la cantante española Rosalía estrenó el primer adelanto de su nuevo álbum de estudio, Lux. Se trata de la canción “Berghain”, un single que cuenta con la colaboración del productor Yves Tumor y la artista islandesa Björk.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

No es la primera vez que Rosalía y Björk trabajan juntas: ambas colaboraron en 2023 en el sencillo Oral, de la exvocalista de The Sugarcubes.

El estreno del tema vino acompañado de un videoclip dirigido por Nicolás Méndez, en el que se muestra a Rosalía llegando a su hogar. A medida que abre las cortinas y deja entrar la luz, se revela la presencia de una banda sinfónica que acompaña la pieza musical. Las escenas alternan entre momentos cotidianos de la artista, tanto en su casa como en la calle.

Lee también: “Rosalía y el lanzamiento de “Lux”: Tracklist, colaboraciones y pistas de su nuevo álbum”

El apartado sinfónico estuvo a cargo de la London Symphony Orchestra, bajo la dirección de Daníel Bjarnason, detalle que anticipa los posibles tintes sonoros del nuevo álbum.

Desprendiéndose del flamenco y el pop urbano que marcaron sus trabajos anteriores, Rosalía apuesta en Bergain por la experimentación y la fusión de estilos, combinando teatralidad, arreglos orquestales y una voz que se mueve entre cuerdas tensas y samples distorsionados, en un entorno donde predomina la textura acústica de los instrumentos de conservatorio.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Encapuchado obligó a punta de fusil a cazadores a andar en ropa interior y mató a tres perros en Ercilla
Fiscalía investiga posible venganza por narcotráfico como móvil de crimen de Krishna Aguilera: Estos son los detalles
Mundial de Gastronomía 2025: Cómo votar por Chile en los cuartos de final contra España
Chile será sede de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025: ¿Cuándo comienzan?
Oposición ingresa acusación constitucional contra Diego Pardow por cobros excesivos en cuenta de luz
Panoramas gratuitos para este 1 y 2 de noviembre: Mercado París-Londres en Santiago, firma del libro "31 Minutos" en el GAM y Día de los Muertos en Maipú