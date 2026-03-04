Rojo Edwards celebra aprobación del proyecto que conmuta penas y anuncia que pedirá a Kast que “otorgue indultos” a internos de edad avanzada

El senador Rojo Edwards comentó la aprobación general del proyecto que conmuta penas a personas de edad avanzada y que podría beneficiar a internos condenados por violaciones de derechos humanos. En ese contexto, anunció que solicitará al presidente electo José Antonio Kast, en caso de que no avance la tramitación de la iniciativa, que otorgue indultos.

El senador Rojo Edwards se refirió a la aprobación en general en la Sala del Senado del proyecto de ley que permitiría otorgar penas alternativas o suspender la condena de internos con problemas de salud o por edad avanzada.

“Quien defienda los derechos humanos no puede pretender tener a personas con más de 80 años con cáncer terminal sufriendo tratos degradantes recluidos en cárceles chilenas, así que yo por lo menos estoy contento con esta aprobación y espero que en la segunda parte de la tramitación del Senado pueda ser lo más rápida posible y después que vaya a la Cámara de Diputados”, declaró.

El legislador, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, comentó que visitaron las cárceles durante la tramitación del proyecto y vieron las “condiciones inhumanas” en las que viven los reos.

Además, anunció que, en caso de que la tramitación del proyecto no sea rápida, se lo enviarán al presidente electo, José Antonio Kast, para que “pueda otorgar indultos a todas estas personas que están sufriendo tratos degradantes hoy día recluidos, en algunos casos hasta 94 años, y muchos de ellos que han muerto” en la cárcel.