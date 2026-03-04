Senado aprueba en general proyecto de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad

En un tenso debate, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de las penas privativas de libertad para los condenados.

Durante este miércoles, el Senado aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad.

Tras un tenso debate, se aprobó la idea de legislar con 23 votos a favor y 22 en contra.

Cabe mencionar que la iniciativa, impulsada por los legisladores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, se encuentra en su primer trámite. Se discutió previamente en dos sesiones de Sala y, tras la solicitud de aplazamiento de la votación realizada en la sesión de este martes 3 de marzo, el pleno procedió a votar el proyecto este miércoles 4 de marzo.

En dicha instancia, se fijó un plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones al proyecto.

La controversia de la iniciativa

Esta iniciativa podría beneficiar a personas condenadas por causas relacionadas con violaciones de derechos humanos, lo que iría en contra de los tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia.