Rodríguez y tensión en el oficialismo por Rabat: “Para hablar de lealtad hay que recordar quiénes se tomaron una foto con Kast e hicieron campaña por él”

La diputada del Partido Republicano Javiera Rodríguez abordó el complejo panorama que vive el oficialismo a raíz de la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la cuestionada rebaja de penas a pederastas.

En conversación con La Tercera, Rodríguez afirmó que “es una crisis muy profunda que nos ha afectado a todos (…). Me toca recibir en mis redes sociales (mensajes como) ‘tú apoyas la pedofilia’. Es un dolor grande porque tiene un costo, pero estoy en política también asumiendo esos costos”.

“Yo milité en Republicanos, me tomé la foto con José Antonio Kast, creo en su proyecto político y eso significa asumir que habrá momentos buenos y malos. Para mí eso es la lealtad“, aseguró.

En esa línea, se refirió a los dichos de parlamentarios de la UDI, quienes reprocharon a los republicanos que la verdadera lealtad no es ser incondicional ni apoyar todas las decisiones del gobierno de José Antonio Kast.

“Esta semana he escuchado como 15 definiciones de lealtad: que lealtad significa tener desacuerdos con el Gobierno y decírselos a la cara… Un sinfín de definiciones que son acomodaticias respecto a quién las dice y a los objetivos que tiene“, señaló.

Así las cosas, la parlamentaria sostuvo que “para hablar de lealtad hay que recordar quiénes se tomaron una foto con el presidente Kast e hicieron campaña por él”.

Asimismo, afirmó que la crisis se profundizaría si algunos legisladores de Chile Vamos respaldaran la acusación constitucional que anunció la oposición en contra de Rabat.

“Es fácil decir ‘apoyamos al presidente’ y que después voten a favor de la acusación (…). Tendería a pensar que tiene costos también en lo que pasa en el Ejecutivo, porque hay muchas personas de Chile Vamos que están en el gabinete. También hay una misión de los ministros de ordenar sus filas”, añadió.

Además, afirmó que la salida del exsubsecretario de Justicia Luis Silva se justificaba. Cabe recordar que la exautoridad realizó una declaración pública en la que aseguró que en los decretos que firmó durante el tiempo que fue titular subrogante de la cartera se aplicó “el criterio del ministro (Fernando Rabat)”.

“Sí, lamentable. (…). Fue un error en un momento bastante complejo. Me dolió como republicana y humanamente, pero él también entiende lo que significa para el proyecto y por eso aceptó su renuncia”, cerró.